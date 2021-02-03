携程公布清明节“全国十大热门景区” 洛阳中国国花园上榜

17日下午，携程旅行发布今年清明节假期出游预测报告。报告显示，中国国花园上榜今年清明节全国十大热门景区，排名第七。 18日上午，中国国花园内，工人们正在养护牡丹，为即将到来的牡丹文化节做准备 17日下午，携程旅行发布今年清明节假期出游预测报告。报告显示，中国国花园上榜今年清明节全国十大热门景区，排名第七。 今年清明小长假为4月3日到5日，共3天。携程数据显示，五成以上游客选择周边游和短途近郊游。出游主题方面，花园花海、动植物园、城市公园、主题乐园、水族馆、博物馆、古镇将成为热门景区类型。 根据预测，上海浦江郊野公园奇迹花园、上海迪士尼度假区、南京总统府、成都大熊猫繁育研究基地、珠海长隆海洋王国、无锡鼋(yuan)头渚、洛阳中国国花园、西藏布达拉宫、广西北海涠洲岛、广州长隆野生动物世界入围今年清明节“全国十大热门景区”。其中，我市的中国国花园排名第七。 今年清明节“跨省游十大热门目的地”为：三亚、丽江、拉萨、昆明、张家界、乌鲁木齐、重庆、桂林、黄山、林芝。 预测报告显示，随着国内疫情防控形势稳定，我国旅游业快速回暖，公众压抑已久的旅游需求将得以快速释放，今年清明小长假，国内出游人次有望恢复到2019年同期水平，预计达到1亿人次。 从当前携程的旅游报名数据看，今年清明节，国内旅游仍以周边短途自驾游为主，中长线和长线跨省游增势显著，“家庭游”仍是主要出游形式。(洛报融媒首席记者 牛鹏远 通讯员 杨春芳 胡惠娟 文/图)