清明“补偿式返乡”登上热搜 洛阳飞往各地机票票量充足

近日，清明假期“补偿式返乡”话题登上微博热搜，热门地机票紧俏，票价上涨。24日，记者从洛阳北郊机场获悉，清明小长假临近，该机场已做好准备，迎接八方来客。

近日，清明假期“补偿式返乡”话题登上微博热搜，热门地机票紧俏，票价上涨。24日，记者从洛阳北郊机场获悉，清明小长假临近，该机场已做好准备，迎接八方来客。

目前，洛阳北郊机场每天的旅客吞吐量已基本恢复正常水平

“补偿式返乡”登上热搜，洛阳飞往各地机票票量充足

近日，“补偿式返乡”连续几日登上微博热搜，一些人借此弥补过年没有陪伴亲人或旅游的遗憾。日前，飞猪平台便发布了《清明旅游趋势报告》，近1周以来，清明机票预订量较上周增长超150%。据去哪儿大数据显示，截至目前，2021年清明假期出行的机票预订量已经是2019年同期的1.3倍。“五一”假期机票预订量也已超过2019年。

24日，记者从一些网络平台上查看清明假期机票情况，从洛阳出发到北京、上海等地的机票票量充足，略有上涨，而从北京、上海等地来洛阳的票价比去程稍低。比如，去哪儿平台显示，从洛阳飞北京4月3日最低291元、4日最低350元、5日最低590元；而从北京飞洛阳4月3日最低591元、4日最低291元、5日最低236元。

“目前，清明假期从洛阳出发飞往各地的机票票量充足。”洛阳八达航空服务有限公司呼叫中心负责人李静说。