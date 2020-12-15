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利好消息！洛阳新设洛阳文化旅游职业学院 确保郑大洛阳校区9月投用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.03.25 08:20

　　完成郑州大学洛阳校区、洛阳文化旅游职业学院、河南中医药大学平乐正骨教学基地建设……昨日，市教育局召开2021年职业与成人教育工作视频会议，透露系列民生利好消息。

　　关键词：改善办学条件

　　“近年来，围绕洛阳副中心城市和都市圈建设，省教育厅出台了《关于支持洛阳教育高质量发展促进中原城市群洛阳副中心城市建设的意见》，支持我市在职业教育领域先试先行高质量发展，并将建设洛阳大学城纳入全省‘十四五’高校布局规划。”市教育局相关负责人介绍，市教育局出台了《洛阳市职业教育改革发展实施方案》，制定我市职业教育发展的总目标、总任务。

　　目前，我市职业院校新建、改扩建项目正按规划有序推进：洛阳职业技术学院新校区一期已全面建成投用；河南中医药大学平乐正骨教学基地建设主体封顶；汝阳县职教中心新校区、栾川县中等职业学校和市中医药学校产教融合实训基地等项目正按计划有序推进。此外，经省政府正式批复，我市还设立了洛阳文化旅游职业学院。

　　今年，我市将进一步对职业教育发展项目进行整体谋划，建立职业教育项目库，每个县至少要建一所达到国家标准高质量职业学校；积极申报建设职业教育改革试验区，支持职业学校或下属部门引入社会力量、企业开展混合所有制办学改革；加快汝阳县职教中心新校区建设，确保2021年7月前完工投用；孟津、偃师、宜阳县将积极改扩建现有职教中心，满足学位要求，2022年年底前达标。

　　关键词：职教“双高”建设

　　2020年，洛阳职业技术学院和河南林业职业学院获批河南省高水平高等职业学校和专业群建设单位，洛阳经济学校、洛阳铁路信息工程学校、洛阳幼儿师范学校、新安县职业高级中学、栾川县中等职业学校、洛阳市中医药学校等省中职“双高”建设单位，顺利实现了年度建设目标。

　　这些学校以“双高”建设为契机，立足现有条件，积极探索，大胆创新，在推进产教融合、校企合作等方面，充分发挥了龙头示范作用，引领了全市职业教育高质量发展。

　　关键词：高等教育发展

　　今年，我市将建立洛阳市高等教育发展会商沟通机制，扎实做好洛阳大学城前期工作，积极引进高水平大学在洛建立校区和研究生院，支持驻洛高校与大型企业和社会资金合办混合所有制性质的二级学院、产业学院等；完成郑州大学洛阳校区、洛阳文化旅游职业学院、河南中医药大学平乐正骨教学基地建设，确保9月份投用。

　　此外，我市还将支持河南科技大学“双一流”建设、洛阳师范学院建设特色鲜明的师范大学、洛阳理工学院建设高水平应用技术大学，支持在洛高校建设省特色骨干学科；持续推进河南林业职业学院、洛阳职业技术学院新校区二期建设。

　　关键词：优秀教师培养

　　今年，我市将继续加强“双师型”教师培养、班主任队伍建设，建立政、企、校协同工作机制，组织教师定期到企业实践；评选出3个至5个“技能名师工作室”，充分发挥教学名师的示范带动作用。

　　关键词：优化普职比

　　普及高中阶段教育覆盖面，职业教育功不可没：2020年，我市中等职业学校招生38123人，完成省定任务；中等职业教育在校生11.2万余人，普职比保持稳定。

　　今年，我市将继续做好中职招生工作，严格落实中等职业学校和普通高中招生规模大体相当的要求，统筹推进普通高中教育和中等职业教育协调发展。（首席记者 焦琳 通讯员 孙莹菲）
[ 责任编辑：马佳佳]
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