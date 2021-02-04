嵩县打造指尖上的“精神加油站” ：学用新思想 为民办实事

“江山就是人民，人民就是江山。”“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。”“乡村振兴是实现中华民族伟大复兴的一项重大任务。”……

“江山就是人民，人民就是江山。”“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。”“乡村振兴是实现中华民族伟大复兴的一项重大任务。”……

每天清晨，打开手机，在“黄庄乡党建大家庭”微信群，学习新时代党的创新理论，是嵩县三合村党支部书记武淞生的“早间第一课”。

这样的习惯，武淞生已经坚持了整整一年。“把总书记的重要讲话学懂了、弄通了，想问题、办事情的底气和信心更足了。”武淞生坦言。

从去年3月开始，嵩县创新延伸“第一议题”制度，在全县机关和镇村党员干部宣传平台，推出“平语近人”专栏，从习近平总书记一系列重要讲话、文章中所引用的古代典籍和经典名句为切入点，推动习近平新时代中国特色社会主义思想广泛传播、入脑入心。

三合村“微改造”新貌

开了春，北汝河两岸的青山渐次复苏。“搞乡村振兴，不是说都大拆大建，而是要把这些别具风格的传统村落改造好。”“良好生态本身蕴含着无穷的经济价值,能够源源不断创造综合效益。”……武淞生说，从村庄“微改造”到发展民俗游，从栽植经济林到养殖土蜜蜂，三合村发展“写生经济”的探索都是践行总书记嘱托的生动实践。

问渠那得清如许，为有源头活水来。如今，“平语近人”宣传专题，已经覆盖嵩县132个单位、16个乡镇和322个行政村(社区)，成为党员干部学原文、悟思想的“精神加油站”。

学而思，更要起而行。思想田野里的每一寸躬耕，总能在实践中寻得收获。

“胜非其难也，持之者其难也。”正如总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上强调的那样，当下，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接已然在嵩州大地如火如荼地展开。

菘田食用菌工厂化生产基地

走进田湖镇区，三线入地、雨污分流、立面改造、绿化亮化，党员干部干在一线，让特色小镇旧貌换新颜；置身饭坡镇沙坡村，豫西民居古色古香，3000亩核桃漫山遍野，镇村干部直播带货，沟域生态经济风生水起；再来到菘田农业，整合易地搬迁后续扶持资金打造的食用菌工厂化生产基地产销两旺，好食材“进军”大市场，给群众带来了源源不断的收益……

“学习之于信仰和才干，犹如运动之于健康体魄，持之以恒、行之愈远愈受益。”嵩县县委宣传部负责人表示，要在深入开展党史学习中，持续用好“平语近人”线上宣传专题这个指尖上的“精神加油站”，学用新思想、为民办实事、奋力开新局，努力让群众的获得感成色更足、幸福感更可持续。(洛报融媒记者 白云飞 通讯员 王博 文/图)