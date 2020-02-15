致全市广大新闻工作者的慰问信

在全市上下兴起深入学习贯彻党的十九届五中全会精神热潮，持续推进转型发展高质量发展、奋力完成全年经济社会发展目标任务、全面落实洛阳发展新定位之际，我们迎来了第21个中国记者节。在此，谨向各驻洛新闻单位和全市广大新闻工作者致以节日的祝贺，向长期关心支持洛阳新闻事业的社会各界人士表示衷心感谢和诚挚问候！

各驻洛新闻单位和全市广大新闻工作者：

在全市上下兴起深入学习贯彻党的十九届五中全会精神热潮，持续推进转型发展高质量发展、奋力完成全年经济社会发展目标任务、全面落实洛阳发展新定位之际，我们迎来了第21个中国记者节。在此，谨向各驻洛新闻单位和全市广大新闻工作者致以节日的祝贺，向长期关心支持洛阳新闻事业的社会各界人士表示衷心感谢和诚挚问候！

今年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年,也是“十三五”规划收官之年，省委、省政府出台若干意见支持洛阳加快副中心城市建设为我们提供了重大历史机遇，突如其来的新冠肺炎疫情也给我们带来了冲击挑战。一年来，全市新闻战线以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“四向四做”、践行“四力”要求，落实中央、省委、市委重大决策部署，唱响主旋律、凝聚正能量。广大新闻工作者脚踩泥土，用镜头、声音、笔触记录河洛大地山乡巨变，在脱贫攻坚第一线鲜活呈现“小康路上一个都不能少”的“洛阳实践”；深入社区、车间、机关，争做洛阳加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎的记录者、见证者、参与者、推动者，推出一系列浓墨重彩的新闻报道，提振了精神、鼓舞了士气；面对疫情逆行而上、无惧艰险，充分报道“六稳”“六保”“五提”的显著成效，生动展示抗疫斗争重大战略成果，强了信心、暖了人心、聚了民心。实践证明，我市新闻工作者是一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的队伍，是党和人民信赖的队伍。

作为时代的瞭望者，紧扣时代脉搏、勇立时代潮头是新闻工作者的鲜明特征。党的十九届五中全会描绘了全面建设社会主义现代化国家的美好蓝图，意义重大、催人奋进。希望各驻洛新闻单位和广大新闻工作者把深入学习宣传全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，以生动、活泼、接地气的方式把全会精神宣传好，把“十三五”时期决胜全面建成小康社会的决定性成就展示好，把党中央关于当前形势的重大判断和重大部署阐释好，激励广大干部群众更加有方向、有信心、有力量地阔步前进；加快推进媒体深度融合发展，建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系，打造具有强大影响力和竞争力的新型主流媒体；聚焦洛阳全面落实发展新定位的坚实步伐，不断锤炼脚力、眼力、脑力、笔力，多创作沾泥土、带露珠、冒热气的精品力作，记录伟大时代，讲好洛阳故事，唱响奋进凯歌，为奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章提供强大精神力量和舆论支持！

祝同志们节日快乐、工作顺利、身体健康、阖家幸福！

中共洛阳市委宣传部

洛阳市新闻工作者协会

2020年11月7日