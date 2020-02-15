洛阳着力改善生态环境质量 擦亮副中心建设底色

刚刚过去的这个周末，天气晴好，市民吴天生带着家人来到伊河游园，良好的生态环境让他们全家感到十分惬意。“生态环境越来越好，我们的幸福感也越来越强。”吴天生说。

深秋的伊河游园五彩斑斓，一渠碧水蜿蜒而过，壮美画卷让人流连忘返。

刚刚过去的这个周末，天气晴好，市民吴天生带着家人来到伊河游园，良好的生态环境让他们全家感到十分惬意。“生态环境越来越好，我们的幸福感也越来越强。”吴天生说。

近年，我市奋力践行绿水青山就是金山银山的理念，着力构建生态环境建设体系，着力推动生态环境治理体系和治理能力现代化水平提升，生态环境质量得到持续改善。随着副中心城市建设步伐的加快，良好生态环境也越来越成为古都洛阳的最亮底色。

今年10月，我市准确预判可能出现的静稳天气过程，果断实施了污染天气管控措施，取得良好效果，这是我市坚持科学治污、精准治污、依法治污的一个缩影。

市生态环境局有关负责人介绍，今年以来，我市持续调整优化能源、产业、运输、用地结构和治理“三散”污染，强力推进燃煤减量、工业减排、扬尘管控、汽车尾气达标等重点工作，科学应对重污染天气，使得大气环境质量持续改善。据统计，今年以来我市PM10、PM2.5、综合污染指数、优良天数同比改善率均在20%以上，持续保持“三降一升”。

截至10月31日，今年我市优良天数为213天，同比增加64天。

水是生存之本、生态之要。我市全面实施新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，推动“四河五渠”综合整治长效化，深入开展了黑臭水体整治和污水处理设施提标改造、排污口截流、雨污分流改造、清洁河流行动等重点工作，统筹推进全流域水环境治理。截至今年9月底，全市7个国省控断面持续保持Ⅲ类以上优良水体，13个市控断面优良水体比例达到77%，无劣Ⅴ类水质断面。

入秋之后，山城栾川更显生态之美。无论走在大街小巷，还是登上山之峰颠，眼前的壮阔之秋都会让人沉醉其中。这里是生态环境部公布的“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，是我市的南部生态涵养区。

生态文明建设，需要典型引领。我市充分发挥生态文明建设示范县和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地的典型引领作用，积极开展生态文明建设示范县创建活动。栾川县已成功创建国家级生态县和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，新安县、孟津县、洛宁县、嵩县在成功创建省级生态县的基础上正在积极创建国家级生态县，而偃师市、宜阳县、汝阳县也启动了省级生态县创建工作。

开展PM2.5二级达标县创建，也是我市生态文明建设的一项重要内容。“我市以PM2.5年均浓度达标为核心，持续改善县域环境空气质量。”市生态环境局上述负责人介绍，我市坚持污染物减排和空气质量改善两手发力、重点区域和重点时段统筹兼顾、专项治理和综合整治点面结合，在栾川县去年实现环境空气质量二级达标的带动下，目前嵩县、汝阳县、洛宁县的PM2.5年均浓度分别为每立方米29微克、32微克、29微克，暂时达到了国家二级标准。

近日，记者来到洛阳大数据产业园，洛阳都市圈生态环境大数据综合指挥平台已经建成投用。“提升环境治理能力，需要科技支撑。”市生态环境局有关负责人介绍，该平台是一个集数据汇聚、智能分析、预测预判、指挥调度、考核评估于一体的“数据生态、智慧环保”综合智能管理平台，整合了全市重点监管平台和系统，纳入统一监管。

“这个平台目前还对接了济源、巩义、渑池、汝州相关平台的数据，初步实现数据共享，联动联治，形成了覆盖洛阳都市圈、全天候、全类别的智能环境管理体系。”该负责人表示，平台的建设，让我市生态环境监管信息化水平大幅提升。

该负责人表示，下一步，我市生态环境系统将围绕生态制度、生态安全、生态空间、生态经济、生态生活、生态文化目标要求，深入开展生态文明建设，加快推进国家生态文明建设示范市创建工作，努力实现生态制度更趋完善、生态安全更有保障、生态空间更加协调、生态环境更为宜居。（记者 李三旺 通讯员 赵亚虹）