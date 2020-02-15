洛阳坚持把保护生态环境与经济社会发展紧密结合 推动生态惠民

这段时间，应天门因成为央视中秋晚会的举办之地而备受关注，许多市民从这里经过会情不自禁地多看上两眼。看，应天门建得多么雄伟壮观，四周的环境多么美好怡人。是的，这里一渠碧水绕门而过，绿树红花映衬古城，生态之美尽收眼底。良好的生态环境，已经成为这座千年古都的亮丽底色。

开元湖秋色(资料图片)

这段时间，应天门因成为央视中秋晚会的举办之地而备受关注，许多市民从这里经过会情不自禁地多看上两眼。看，应天门建得多么雄伟壮观，四周的环境多么美好怡人。是的，这里一渠碧水绕门而过，绿树红花映衬古城，生态之美尽收眼底。良好的生态环境，已经成为这座千年古都的亮丽底色。

近年，我市坚持把保护生态环境与经济社会发展紧密结合，“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”，下真功、出重拳，用实际行动诠释了绿水青山就是金山银山的深刻内涵，实现了生态惠民、生态利民、生态为民。

游园建设实现生态惠民

市民张国亮是个“骑行族”，每到双休日都会约上三五好友，骑上爱车，在伊水游园红绿相间的“乐道”上转几圈。“你看，这里绿树成荫，环境怡人，如同氧吧，咱洛阳的生态是真的好。”他说。

伊水游园建于伊河两岸，流水潺潺，生机盎然，是一个集生态休闲、体育健身、观光娱乐等功能于一体的大型城市公园，成为市民郊游休闲、健身观景的好去处。

游园，已经成为洛城的“标配”。它们或大气磅礴，或小巧玲珑，但无一例外地真正实现了生态惠民。

近年，我市按照“300米见绿、500米见园”的标准和“大游园提升城市形象、小游园方便群众生活”的要求，将小游园建设列入全市重点民生实事，至今已在中心城区累计建成小游园200余处。

这几天，我市首条空中“乐道”——兴洛湖公园“乐道”主体完工，让市民充满期待。“空中‘乐道’的建设，减少了对绿地的占用，也让市民通行更加安全。”兴洛湖公园“乐道”项目指挥部成员张小明说，“乐道”建设一头连着生态环境，一头连着民生福祉，把人行绿道打造成幸福“乐道”，是为了让市民更好地享受生态之美。

据介绍，我市“一中心六组团”范围内规划“乐道”总长度1000公里，截至目前已经建成700公里。这些“乐道”与游园、湿地交相辉映，成为新的“网红打卡地”。

河洛大地碧绿满眼

王府竹海，是栾川县狮子庙镇王府沟村精心打造的一个旅游景区，吸引着四面八方的游客纷至沓来。这两年，王府沟村里见缝插竹，边角地、荒山沟都变成了精致的小竹园，成就了今天的王府竹海。

“这里峰峦叠翠、流水潺潺，最重要的是有大片的竹林，生态环境很美。”近日，郑州游客张先生一家来到这里旅游，流连忘返。

如今在洛阳，“规划见绿、见缝插绿、提质优绿、协力植绿”的生态建设理念已深入人心，这来自我市持续推进的国土绿化提速提质行动。

近年，我市把国土绿化纳入“9+2”工作布局，以“绿廊”建设为重点，全域推进“绿廊”“绿带” “绿园”“绿岛”“绿业”“绿村”“绿播”等“七绿”工程，持续掀起国土绿化高潮。一条条廊道、一个个村庄、一处处游园、一座座荒山披上绿装，把河洛大地装扮得异彩纷呈。

自“十三五”以来，我市驰而不息推进国土绿化提速提质行动，累计完成新造林174万亩。今年，我市计划实施“绿廊”提升、“绿带”美化、“绿村”营造、“绿业”增收等13项工程，规划造林任务37.9万亩，绿化美化村庄300个。截至目前，全市已完成造林31.6万亩，绿化村庄330个。

我省素有“林业看三阳(洛阳、南阳、信阳)”之说，洛阳森林覆盖率超过45%，在沿黄城市中排名第二，嵩县、栾川等南部生态涵养区绿意盎然，构筑了天然生态保护屏障。今年，我市将推动南部生态功能区项目库纳入国家级和省级项目库，累计实施山区生态林10万亩、森林抚育50万亩；到2023年，累计实施山区生态林30万亩、森林抚育150万亩；到2025年，基本建成中西部自然山水典范区、生态文明建设引领区、宜居宜业宜游发展区。

“蓝天幸福感”越来越强

8月，共31天，我市的优良天数达到24天。不得不说，洛阳的环境空气质量正在一步一步好转，蓝天白云的日子正在逐渐增多。

要有良好的生态环境，大气污染防治是重要一环。市生态环境局在今年6月5日发布了《2019年洛阳市生态环境状况公报》。公报显示，当年，全市二氧化硫、氮氧化物排放量同比分别减少13.4%、7.6%。

优良天数的增多、污染指数的下降，固然与气象条件有关，与我市大力推进蓝天保卫战更是密不可分的。

自制订实施打赢蓝天保卫战三年行动计划以来，我市加快推进产业结构、能源结构、运输结构、用地结构调整，着力打造绿色低碳循环发展的经济体系，紧盯重点行业、重点区域、重点时段，以“三铁”抓“三散”治“三源”，强力推进燃煤减量、工业减排、机动车尾气达标、扬尘治理和重污染天气应急管控，取得了不俗成效。

近年，我市臭氧污染问题凸显，特别是夏季，臭氧浓度高已经成为环境空气质量超标的首要因子。今年以来，臭氧污染治理成为我市大气污染防治的重中之重。为此，我市加快推进源头替代，深化园区和集群整治，加强油品储运销监管等，成效明显。

市污染防治攻坚办有关负责人表示，我市将以煤炭消费减量、主城区燃煤机组基本清零等十大专项行动为抓手，加快推进重点项目，有效应对重污染天气，持续减少大气污染物排放总量，确保环境空气质量持续提高，进一步提升人民群众的“蓝天幸福感”。（记者 李三旺）