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这部新法正式施行 生态环境部门：最高可罚500万元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-01 16:30

　　9月1日起，新修订的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(以下简称新固废法)正式施行。

　　当天，洛阳市生态环境局启动新固废法宣传贯彻活动，执法人员表示，将严格执法，给予违法者最严厉打击。

　　据介绍，固体废物主要包括生活垃圾、建筑垃圾、工业固体废物、危险废物、农业固体废物(含农村生活垃圾、秸秆、废弃农膜、农药包装物、畜禽粪污等)、污水处理污泥及包装物等其他特殊类别废物。

　　新固废法共9章126条，对法律条文进行了较大幅度修改，增加了建筑垃圾、农业固体垃圾和保障措施等专章，完善了对工业固体废物、农业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾、危险废物等的污染防治制度，特别是针对当前抗击新冠肺炎疫情过程中产生的医疗废物，提出了与时俱进的管理制度。

　　在法律责任方面，新固废法增加了处罚种类，提高了罚款额度，对违法行为实行严惩重罚。例如，对擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥的，无许可证从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的，将境外的固体废物输入境内的，以及经中国过境转移危险废物的，最高都可罚到500万元。

　　近年，洛阳市多次开展废矿物油、油泥、废碱渣等重点类别和多晶硅、石化等重点行业执法检查及综合整治，深入推进危险废物产生单位和经营单位规范化管理，全市危险废物产生经营单位管理秩序良好。目前，洛阳市已建成废弃电子产品拆解中心，年拆解能力达295万台。同时，洛阳市还不断强化医疗废物管理，县级以上医疗机构医疗废物集中处理率达100%。

　　上述负责人表示，洛阳市生态环境部门将结合实际，持续加强对堆存的赤泥、尾矿渣等工业固体废物污染防治监管，推动一般工业固体废物集中处置设施建设，深入开展危险废物产生、处置情况排查，强化危险废物规范化管理。同时，洛阳市还将建立市级危险废物规范化管理考核制度，推进危险废物收集、转移、处置全过程监控和信息化追溯体系建立，严厉打击非法处理处置危险废物等违法行为，并会同有关部门建立固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置单位和其他生产经营者信用记录制度，将相关信用记录纳入全国信用信息共享平台。（洛报融媒记者 李三旺 通讯员 赵亚虹）
[ 责任编辑：马佳佳]
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