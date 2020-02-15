洛阳营造良好的创业创新生态环境 让“双创”活力持续迸发

“大众创业、万众创新”是经济活力之源，也是转型升级之道。“十三五”以来，我市以构建现代创新体系为统揽，抢抓郑洛新国家自主创新示范区、国家小微企业创业创新基地城市示范建设机遇，着力完善政策、创新机制、集聚资源，营造良好的创业创新生态环境，让“双创”活力持续迸发。

“大众创业、万众创新”是经济活力之源，也是转型升级之道。“十三五”以来，我市以构建现代创新体系为统揽，抢抓郑洛新国家自主创新示范区、国家小微企业创业创新基地城市示范建设机遇，着力完善政策、创新机制、集聚资源，营造良好的创业创新生态环境，让“双创”活力持续迸发。

完善政策 “双创”环境不断优化

近日，在位于高新区的洛阳绿潮环保科技有限公司里，一台台崭新的智能环保设备整装待发。这些产品的研发和生产资金，不少是“贷”来的。

今年上半年，该公司签下不少订单，急需大量流动资金购买原材料。在我市“科技贷”政策支持下，这家企业顺利从银行获得300万元低息贷款。“多亏这笔贷款及时发放，解了公司之‘渴’，让我们渡过难关。”该公司总经理策红军话中满怀感激。

创业创新的过程千头万绪，每个环节都需要各方更多扶持。近年，我市在落实国家、省鼓励创业创新政策的同时，构建“1+3+N”的政策体系，以政策红利为孵化载体和小微企业发展增添动力。

注入“金融活水”——

我市实施了“创业担保贷”“科技贷”“还贷周转金”“知识产权质押融资”“科技创新券”等一系列政银合作支持小微企业的创新措施，构建了支持小微企业从创业到发展壮大、上市融资等较为完善的投融资服务体系。截至目前，“科技创新券”累计发放3.02亿元，共支持400余家企业的417项创新项目；“科技贷”业务合作银行达到7家，对科技型中小企业提供贷款授信超过5.5亿元。

优化“双创”环境——

我市积极落实国家各项改革举措，着力推动“放管服”改革、科技体制改革、贸易便利化改革等，实施“互联网+政务服务”，着力推行“一网通办”“只进一扇门”“最多跑一次”等服务措施，营造有利于创业创新的制度环境。

创新机制 创新活跃度不断攀升

近日，在位于洛阳中科科技园的洛阳中科生物芯片技术有限公司纳米膜车间里，技术人员正加紧进行生物芯片产品中试工作。该公司以拥有自主知识产权的“0+X”纳米膜技术为依托，研发出生物芯片产品，率先成功应用于动物疫病检测，实现了生物芯片产品在世界兽药领域应用“零的突破”。

近年，普莱柯生物工程股份有限公司依托国家兽用药品工程技术研究中心，在洛阳中科科技园建设兽用生物制品国家专业化众创空间，成功培育孵化30余个高科技企业及团队，实现“大手拉小手，创新齐步走”。

管中窥豹，一叶知秋。近年，我市积极谋划实施“以大带小、以小促大、集群发展”的“重微共振”工程，充分发挥“洛阳技术”“洛阳工业”优势，依托龙头企业和科研机构，打开“院墙、所墙、企墙”，形成龙头企业、科研院所、高校、中小微企业、创客等协同创新、齐头并进的良好局面。

随着“重微共振”效应愈加显现，创新活跃度不断攀升。2019年，全市技术合同成交额达48.2亿元，增速比上一年提高30%；高新技术产业增加值增速达16.5%，占规模以上工业增加值比重达44.9%。

集聚资源 激发创业创新热情

近年，我市大力汇聚企业、人才、技术等创新要素，让创新创业热情在河洛大地上充分释放。

人才是推动发展的“第一资源”。我市持续实施“河洛英才计划”，构筑人才“磁场”。硅谷博士彭先兆团队研制的新一代扫频激光OCT眼科成像仪首台样机下线；清华大学邢新会团队研发的“常压室温等离子体诱变育种仪”，在第45届日内瓦国际新产品新技术发明博览会上摘金；田克恭团队研发的三联灭活疫苗推向市场，标志着我国H9亚型禽流感疫苗进入基因工程时代……

近年，我市采取兼职挂职、客座教授、共享院士等模式引才，先后柔性引进两院院士36名，直接引进院士、万人计划专家、中原学者等各类高层次人才33人，落地高层次创业创新团队24个，依托15家新型研发机构引进各类人才400余名。

骄阳洛河边，百花群争艳。近年，我市积极组织举办中国创新创业大赛先进制造行业总决赛、直通硅谷创新创业大赛、创业之星大赛等大型展会赛事活动，奔涌的“创客浪潮”激发了大赛参与者的激情梦想，也打开了优秀小微企业、“双创”人才来洛创业的窗口。（记者 戚帅华 通讯员 李亚楠）