敦煌文物由抢救性保护迈向预防性保护——洛阳代表团到兰州、敦煌考察学习见闻之二

如何妥善处理保护利用与旅游开发的关系？能否让流光溢彩的千年壁画、塑像再流芳千百年？是摆在一代代敦煌人面前的重大课题。

对莫高窟洞体外侧墙壁和大佛窟进行的保护

如何妥善处理保护利用与旅游开发的关系？能否让流光溢彩的千年壁画、塑像再流芳千百年？是摆在一代代敦煌人面前的重大课题。

敦煌研究院始终坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，尤其是近年来建成了以科技保护和科学管理相结合的石窟综合保护体系，一方面落实保护第一要求，另一方面实现科学开放，实现了文物保护利用的双赢。

保护从应急抢修迈向标本兼治

最大限度地延长壁画寿命，减缓壁画彩塑的衰退，是保护好敦煌文化遗产的首要职责。

进入20世纪80年代后，敦煌研究院不再单纯地“施医治病”、应急抢修，而是运用很多分析方法和监测手段，逐步迈向科学保护，把重点放在莫高窟颜料分析、壁画病害机理研究、保护加固材料筛选研究等方面，寻找壁画病害“病根子”。近年来，研究人员依靠现代科技手段，研究壁画病害诱发原因和微观破坏机理，深入开展保护技术集成与装备研发，推进保护工作迈向标本兼治。

石窟保护，治理周边环境、减少风沙侵蚀等自然因素带来的损害是重要环节。对此，敦煌研究院采用物联网技术构建了莫高窟监测预警体系，对洞窟内微环境监测数据、莫高窟小区域气象站数据、区域游客数量分布图及窟区主要区域视频进行24小时监测预警，全面监测开放洞窟内的温度、相对湿度和二氧化碳浓度指标。

“根据测算，我们确定了洞窟内相对湿度不能超过62%、二氧化碳浓度不能超过1500ppm的洞窟微环境监测预警指标。”敦煌研究院相关负责人介绍，一旦洞窟微环境监测数据超过预警指标，会自动发布预警，工作人员及时调整游客参观路线，并对预警洞窟进行通风和除湿，使温度、相对湿度和二氧化碳浓度指标回落至安全范围。

严控游客承载量

莫高窟文物保护的一大挑战，就是游客数量的持续增加。

敦煌研究院通过长期实验监测研究发现：由于大量游客在某一时段内集中参观，莫高窟洞窟内温度、相对湿度蹿升，二氧化碳浓度急剧增加，对脆弱的石窟文物构成严重威胁。

科学测定世界遗产地的游客承载量，是敦煌石窟保护的一项重要课题。

自2001年起，敦煌研究院开国内先河，开展敦煌莫高窟游客承载量研究，通过十多年的洞窟监测、游客调查等评估分析，确定直接影响各洞窟每日游客承载量的5个关键参数：讲解员在洞窟中讲解和管理游客所能承担的上限是每组25人；洞窟内可接受的实际容量限度是每平方米2人；洞窟可容纳一个25人标准参观组的最小尺寸为13平方米；平均8分钟的洞窟参观时间；不超过1500ppm的二氧化碳浓度。

2013年，敦煌研究院经过长期总结与科学分析，正式发布莫高窟安全、合理的游客接待量为每日3000人次。

一年之后，随着莫高窟数字体验中心的落成，运行了35年的莫高窟门前售票处停止售票，游客现场排队购票变为通过莫高窟预约参观网络平台预约、自主选择、线上支付。莫高窟参观模式由单一游览洞窟，改变为观赏敦煌艺术数字专题片与洞窟实地实景体验相结合。依托大数据计算，莫高窟预约参观网络平台将预约时间细化到15分钟一批，使旅游资源得以高效配置，莫高窟单日游客最大承载量由3000人次增加到6000人次。

“在6000人次的游客承载量下，洞窟微环境各项指标基本可以稳定在安全值以内。”敦煌研究院相关负责人表示，经过持续观测，空鼓、起甲、虫害等壁画危害因素总体都得到有效控制。

“引进来”“走出去”更好弘扬敦煌文化

保护，是为了更好传承弘扬文化。

敦煌研究院相关负责人介绍，“数字+实体”“预约+实名”的参观模式，可以让游客通过球幕电影近距离欣赏最具艺术价值的7个洞窟，再加上随后参观8个实体洞窟，实际参观洞窟数由此前的8个增加到12个，大大丰富了参观体验。这种新模式，既减少了游客在洞窟里的滞留时间，又提升了参观丰富度和品质。

同时，敦煌还积极“走出去”，组织多种多样的展览活动。从新中国成立初期在国内举办的敦煌文物展览、敦煌艺术展览，到改革开放以后举办的敦煌壁画艺术巡展、中国敦煌壁画展、敦煌壁画艺术精品高校公益巡展，再到如今的3D打印复原洞窟展览；从单纯的壁画临摹品展出，到整窟展出……几十年来，有关“敦煌”的展览为敦煌艺术安了一双会走路的“脚”，推动敦煌文化走得更远、莫高窟与大众走得更近。

借助越来越多的科技支撑，敦煌文物的保护已经从抢救性保护进入预防性保护的新阶段。

我市代表团成员表示，将学习敦煌的探索，用好5G、数字化等新技术，让文物保护拥有更坚实的依靠，让穿越千年的文化得以永续保存、历久弥新。（记者 李东慧 文/图）