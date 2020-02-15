26日至28日，省委常委、市委书记李亚带队到兰州、敦煌，考察学习黄河流域生态保护和高质量发展、文物保护利用、石窟寺保护研究、文旅融合等工作，强调要提升政治站位、深化交流互鉴、坚持务实重干，推动习近平总书记重要指示要求落地落实落细、形成生动实践。

李亚带队到兰州、敦煌考察学习

提升政治站位 深化交流互鉴 坚持务实重干

推动习近平总书记重要指示要求形成生动实践

26日至28日，省委常委、市委书记李亚带队到兰州、敦煌，考察学习黄河流域生态保护和高质量发展、文物保护利用、石窟寺保护研究、文旅融合等工作，强调要提升政治站位、深化交流互鉴、坚持务实重干，推动习近平总书记重要指示要求落地落实落细、形成生动实践。

滔滔黄河穿兰州市区而过，孕育了兰州两山夹一河的地形地貌，也留下了深深的黄河文化印记。敦煌是丝绸之路“咽喉锁钥”和重要枢纽，也是重要的国际人文交流中心。去年8月总书记在甘肃考察时，首站就到敦煌考察莫高窟文物保护工作，并察看了兰州市黄河治理和保护情况。两地的相关经验做法，对我市具有学习借鉴作用。

在敦煌，李亚首先来到莫高窟数字展示中心，观看“数字敦煌”专题片《千年莫高》《梦幻佛宫》，了解莫高窟历史、文化背景和数字化建设情况，指出要认真学习敦煌借助先进数字技术，更好展示石窟艺术和文化背景，缓解遗址旅游开放与文物保护压力等经验，在龙门石窟数字化保护展示、数字博物馆建设等方面找准抓手，取得更大成效。随后，他前往莫高窟，走进部分洞窟察看历史悠久的彩塑、壁画，学习交流莫高窟历史沿革和保护研究情况。我市还与敦煌研究院举行座谈会，了解莫高窟保护利用整体情况，围绕加强龙门石窟研究院与敦煌研究院交流合作、打造区域性石窟寺保护基地、研究院体制机制建设、敦煌学学科建设及学术研究方向趋势等进行了交流。

李亚指出，总书记高度重视文物保护利用、石窟寺保护研究工作。洛阳是丝绸之路东方起点，敦煌是丝路要塞，两地同为历史文化名城，自古在经济文化上联系密切，做好文物保护利用和石窟寺保护工作责任重大。近年来，敦煌研究院在文化遗产保护、文化传播、数字化展示、人才培养等领域取得丰硕成果，一代代敦煌儿女传承“敦煌精神”，在国内外得到广泛认可，值得洛阳学习借鉴。考察中，敦煌的建筑艺术、彩塑艺术、壁画艺术令人印象深刻，感受到中华文化的博大精深，更加坚定了文化自信。希望在学术研究交流、互派石窟保护讲解专业人员、联手举办展出等方面进一步深化洛阳与敦煌研究院的务实合作，传承弘扬好优秀中华文化，协力推进文化事业繁荣兴盛，切实把总书记重要指示要求落到实处。

在兰州，李亚来到黄河治理兰铁泵站项目点，登上观景平台了解堤坝加固防洪工程，沿滨水步道考察黄河两岸生态修复、景观建设情况。在中山桥和黄河母亲雕塑等地，他听取兰州百里黄河风情线建设等情况介绍。高93米的黄河楼矗立在黄河之滨，是兰州弘扬黄河文化的一座新地标，李亚听取项目建设情况介绍，登上顶楼俯瞰黄河，了解该市抓好黄河文化传承弘扬的情况。考察团还到兰州城市规划展览馆考察该市规划建设情况，并观摩了兰州老街等老旧街区改造项目和甘肃省博物馆。

李亚对兰州市持续推进黄河治理，打造一段一特色黄河风情线、提升市民幸福感等做法表示赞赏。他指出，洛阳和兰州同处黄河流域，在推进黄河流域生态保护和高质量发展中责任重大。希望两市积极融入国家战略、密切合作交流，共同在黄河流域生态保护和高质量发展中展现更大担当作为。洛阳将学习借鉴兰州经验做法，把黄河流域生态保护与全流域治理、生态文明建设、城市规划建设管理、传承弘扬黄河文化等统筹起来，努力让黄河成为造福人民的幸福河。



甘肃省委常委、兰州市委书记李荣灿，兰州市市长张伟文、市委副书记王旭，敦煌研究院院长赵声良、副院长苏伯民，甘肃省文物局局长马玉萍等分别参加相关活动。河南省文物局局长田凯，洛阳师范学院院长梁留科，以及王飞、魏险峰等洛阳市领导参加学习考察。(洛报融媒记者 李东慧)