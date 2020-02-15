在中国传统节日重阳节来临之际，24日，市委书记李亚深入“乐养居”社区养老服务中心、市社会福利院、公建民营养老机构等，调研养老服务工作，代表市委、市政府向全市老年人致以节日祝福。

李亚在重阳节之际调研养老服务工作，向全市老年人致以节日祝福

打造“乐养居”养老服务民生品牌

推动“老有所养”不断取得新进展

在中国传统节日重阳节来临之际，24日，市委书记李亚深入“乐养居”社区养老服务中心、市社会福利院、公建民营养老机构等，调研养老服务工作，代表市委、市政府向全市老年人致以节日祝福。

“乐养居”社区养老服务中心是我市积极应对人口老龄化，在社区推行的嵌入式养老服务机构，已经成为一项具有洛阳特色的品牌民生工程。瀍河区“乐养居”君澜湾社区养老服务中心设施齐全、舒适温馨，老人们下棋、阅读、插花，其乐融融。李亚来到这里，走进厨房、宿舍、浴室和医务室，详细了解“乐养居”设施配套和建设运营情况，向老人们送上亲切祝福。看到“乐养居”提供了丰富的适老化产品，李亚要求相关部门顺应老龄化趋势，大力发展养老事业、养老产业，提供多样养老服务，持续扩大养老服务消费。来到老城区“乐养居”龙城嘉园社区养老服务中心，老人们在志愿者的组织下，包饺子、学书画、练舞蹈。大家高兴地说，“乐养居”服务周到、温暖贴心，是老年人的“第二个家”。李亚听后深情地说，家家有老人，人人都会老。关爱今天的老人，就是关心明天的自己。要持续提升“乐养居”软件硬件环境，把暖心服务做到心坎上，让老年人老有所养、老有所乐。

在市社会福利院，许多特困供养老人在此安享晚年。李亚来到老人们身边，同他们亲切交谈，关切地询问他们的身体状况和生活情况。看到老人们心情舒畅、生活无忧，李亚很欣慰，祝福老人们健康长寿、生活幸福。李亚叮嘱民政部门发挥好公办养老机构“兜底线、保基本”的职能作用，用心用情照顾好孤寡、失能、残疾等困难老年人群体，让老人们深切感受到党和政府的关怀和温暖。

九如城康养中心是一家公建民营的养老机构，引入知名养老服务企业承担运营。李亚向生活在这里的老人们送上良好祝愿，并详细询问运营模式、管理服务等情况，鼓励企业提高标准、作出示范，争取为更多老人提供优质服务。李亚指出，要放开养老服务市场，鼓励支持社会力量投资兴办养老机构和参与公办养老机构运营，着力满足老年人多层次、多样化的健康养老服务需求。

李亚在调研中指出，尊老爱老敬老是中华民族的传统美德。让老年人老有所养、生活幸福、健康长寿是我们的共同愿望，是贯彻以人民为中心的发展思想的内在要求。各级各部门要深入贯彻落实习近平总书记关于养老服务工作的重要指示精神，加快健全“以居家为基础、社区为依托、机构充分发展、医养有机结合”的多层次养老服务体系，多渠道、宽领域扩大适老产品和服务供给。要加快推进“乐养居”建设，促进医疗卫生机构和养老机构加强合作，精准聚焦老人需求，更好提供日间照料、临时托养、医疗康复等就近集中人性化的养老服务。要大力推进智慧养老工作，探索建立“居”“卡”“网”三位一体的服务模式，延伸服务触角，注重服务品质，持续提高老年服务科技化、智慧化水平。要坚持政府主导、社会参与，鼓励公建民营、社会举办等多元化养老机构建设运营模式，有效满足老年人高质量养老服务需求。要加强养老服务机构监管，规范提升服务标准，树立安全意识，推动“老有所养”更有保障、不断取得新进展。

王军参加活动。(洛报融媒记者 白云飞)