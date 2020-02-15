李亚在洛阳市副中心城市建设工作领导小组会议上强调 以黄河流域生态保护治理为牵引 让绿色成为洛阳最大优势最亮底色

昨日，市委书记李亚主持召开洛阳市副中心城市建设工作领导小组会议，深入学习贯彻习近平生态文明思想，认真落实黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，听取副中心城市建设生态保护治理专班工作细化实化情况汇报，对做好下一步工作提出要求。

昨日，市委书记李亚主持召开洛阳市副中心城市建设工作领导小组会议，深入学习贯彻习近平生态文明思想，认真落实黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，听取副中心城市建设生态保护治理专班工作细化实化情况汇报，对做好下一步工作提出要求。

会议聚焦厚植生态优势、打造生态都市圈，系统谋划梳理生态保护治理重点项目、体制机制等，对黄河流域生态廊道建设、今冬明春国土绿化、矿山整治以及中央环保督察反馈问题集中整改、我市暗访专题片曝光问题整改等工作进行再细化再部署。与会市领导，各县(市)区和市直有关部门结合各自工作实际作了发言。李亚逐一点评，有针对性地提出要求。

李亚在讲话中指出，良好的生态环境是城市综合竞争力的重要标志，也是打造独具特色的洛阳都市圈的内在要求，对彰显洛阳优势、实现转型发展高质量发展具有重要意义。各地各部门要提升政治站位，强化厚植生态优势的思想自觉和行动自觉，把生态文明建设摆上更加重要位置，主动融入黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，以坚决打好污染防治攻坚战为目标，以黄河流域生态保护治理为牵引，以创建国家生态文明建设示范市为抓手，持续推进“五大行动”，让绿色成为洛阳高质量发展的最大优势、最亮底色。

李亚强调，要突出重点关键，落实目标任务，确保生态保护治理取得实效。要标本兼治推动空气质量持续好转。把推动空气质量持续好转作为生态保护治理的重中之重，突出标本兼治，以“六控”为重点着力治标，以产业、能源、空间、运输四大结构调整为重点持续治本，统筹抓好工业减排、燃煤减量、机动车尾气达标治理、扬尘管控、秸秆禁烧、重污染天气应急管控等重点任务，确保空气质量持续好转。要扩面提质抓好水体保护治理。深化落实新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，以“四河五渠”综合治理为抓手，落实好河长制湖长制；实施黄河河道和滩区综合提升治理工程，抓好堤防建设加固，确保黄河安澜；加强生态保护，把沿黄生态廊道建设作为重中之重，持续推进沟域生态经济带建设，深入实施“三山”整治攻坚；持续改善水质，加大工业污染、农业面源污染、生活污染治理力度，推动治理向各类小微水体和末梢延伸，确保伊洛河出境断面水质稳定达到二类标准；加强水资源利用，用好引水补源工程，完成“四河五渠”综合治理既定目标。要植管并重巩固国土绿化成果，全面启动今冬明春国土绿化。持续盯重点，倾力而为抓好黄河生态廊道建设，持续推动中心城区绿化提质提效、小游园建设和主要廊道沿线绿化提升；持续强机制，引进社会主体参与经营管护，加强常态化巡查管护，提高造林成活率和林木保存率；持续提品质，科学选择树种，优化空间布局，完善林分结构，大力实施中幼林抚育和混交林建设；持续增效益，把国土绿化与发展沟域经济、推动脱贫攻坚结合起来，使生态效益、经济效益相得益彰；持续重统筹，把国土绿化与土壤污染防治、矿山生态修复等结合起来，协力推动生态保护取得更大进展。要不断提升环境治理能力。着力提升生态环境系统治理、依法治理、综合治理、源头治理能力，扎实做好环保督察及我市暗访发现问题整改，以解决问题高质量促生态保护治理高质量。

李亚强调，生态保护治理是一项系统工程。各级各部门要加强对接衔接，积极对接黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要、“十四五”规划、洛阳都市圈规划等，力争更多项目进入国家、省大盘子，争取更多支持，做好要素保障，推动生态保护治理更科学、更有力、更有效。要强化任务分解，强化节点意识，强化责任落实，挂图作战、久久为功、严格奖惩，注重常态化督导考核，将考核结果作为领导班子和领导干部综合考核评价、奖惩任免的重要依据，营造干事创业的良好环境。

赵会生、吴中阳、杨炳旭等相关市级领导参加会议。(记者 李东慧 白云飞)