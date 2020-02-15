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洛阳广大党员干部集中收听收看纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会 李亚、赵会生、吴中阳、杨炳旭等参加
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-23 20:08

　　今日上午，我市广大党员干部集中收听收看纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会。市领导李亚、赵会生、吴中阳、杨炳旭及在洛的其他市委常委集中收听收看。市委常委会组成人员围绕学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，结合思想和工作实际，进行了座谈交流。

　　大家在座谈中一致认为，在世界百年未有之大变局的关键时期召开纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会，宣誓了中国共产党和中国人民捍卫和平正义的信心决心。习近平总书记的重要讲话，全面回顾了抗美援朝战争中浴血奋战、奉献牺牲、勇于斗争、勇于胜利的伟大历程，全面阐述了伟大的抗美援朝精神及其穿越时空、历久弥新的重大意义，提出了在新的历史时期我们铭记伟大胜利、推进伟大事业的“五个必须”重要要求，意义深远、令人振奋，听后倍受鼓舞、信心倍增。抗美援朝是以正义之师行正义之举，为我们拼来了祖国山河无恙、赢得了国际地位显著提升、争取了和平发展的良好环境。抗美援朝的伟大胜利，是中华民族走向伟大复兴的重要里程碑。在波澜壮阔的抗美援朝战争中，中国人民志愿军始终发扬爱国主义精神、英雄主义精神、革命乐观主义精神、革命忠诚精神和国际主义精神，锻造了伟大抗美援朝精神，令我们自豪自信。

　　大家纷纷表示，要认真学习领会习近平总书记重要讲话精神，铭记伟大胜利，弘扬伟大精神，推进伟大事业。要始终坚持党的领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面推进党的建设新的伟大工程，着力营造良好政治生态，不断巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，把我们党建设得更加坚强有力。要始终坚持以人民为中心，守牢初心使命，勇于担当作为，积极回应群众关切，自觉践行全心全意为人民服务的根本宗旨，持续办好民生实事，不断提升人民群众获得感幸福感安全感。要持续推进经济社会发展，坚持谋在长远、干在当下，勇于斗争、勇于胜利，积极构建新发展格局，加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎，提升经济发展质量效益，把洛阳改革发展各项事业不断推向前进，加快社会主义现代化强市建设步伐，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出更大贡献。

　　按照市委要求，市人大常委会党组、市政府党组、市政协党组，以及各县(市)区、市委各部委、市直各部门、市管企业和高等院校、各人民团体等都组织党员干部，通过电视、网络、手机客户端等各种方式观看大会直播盛况。(记者 李东慧)
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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