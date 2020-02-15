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莫高窟《舍身饲虎图》：构图独特 故事感人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-28 08:23
位于敦煌展厅的《舍身饲虎图》壁画复制品

　　展品小档案

　　●展品名称：莫高窟第254窟的《舍身饲虎图》复制品

　　●年代：北魏

　　●形制：壁画

　　●简介：这幅壁画讲述了一个流传广泛又感人的佛本生故事，壁画构图独特，线条走势巧妙，绘画技艺极为高超。

　　在三大石窟联展的敦煌展厅里，有一幅壁画讲述了一个十分感人的故事。鲜为人知的是，这个故事也出现于同时期的龙门石窟洞窟中。

　　这幅壁画是莫高窟第254窟的《摩诃萨埵王子舍身饲虎图》(简称《舍身饲虎图》)复制品。该洞窟开凿于北魏时期，南北壁东段重要位置分别绘有四幅佛本生故事画，其中一幅便是此图。

　　舍身饲虎故事，讲述的是古印度宝典国国王的三个儿子出游，三儿子萨埵看到一只要吃掉自己幼崽的母虎，为了救幼虎，他刺破自己的喉咙、跃下山崖跌落虎旁，让这只饥饿的母虎把他吃掉的故事。昔日的萨埵，就是今日的释迦牟尼，这些叙述佛的前生事迹的故事就叫本生故事。

　　这幅壁画画师采用“异时同图”的形式，将丰富、生动的故事情节置于一个画面中，重点描绘了“刺颈”“跳崖”“饲虎”这三个场面。

　　这幅壁画大面积使用蓝色颜料，以独特的构图表现出主人公的慈悲、坚毅。在不足两平方米的壁面上，绘出了20多个人物、8只老虎、5只山羊、2只鹿、1只猴子，虽然形象较多，但繁而不乱。

　　敦煌研究院专家介绍，作为佛教美术史中最富生命力的故事题材之一，舍身饲虎的图像分布广泛，不仅在敦煌的不少洞窟里能看到，还沿着丝绸之路跨越千山万水，从西域地区的龟兹石窟，到麦积山、洛阳、江浙地区，甚至远到日本奈良，都有发现。

　　鲜为人知的是，在龙门石窟西山的宾阳中洞，这个北魏孝文帝迁都洛阳前后最具代表性的洞窟里，洞中前壁南北两侧，自上而下有四层精美的浮雕，第二层雕刻着两个佛本生故事，其中一个就是《舍身饲虎图》。

　　龙门石窟研究院专家说，从1907年法国汉学家沙畹拍摄的宾阳中洞壁画照片中，可以清晰、完整地看到这幅《舍身饲虎图》。和敦煌壁画中强烈的写实风格不同的是，宾阳中洞壁画上的萨埵与老虎在山林中面对面而坐，少了原有的悲壮和血腥，多了几分恬静与平和。故事虽然脱胎于西域，但画面整体卷轴式的展开方式呈现出典型的本土艺术特色。

　　遗憾的是，20世纪二三十年代的龙门石窟曾经惨遭大规模盗凿，《舍身饲虎图》浮雕已经不知所终。从资料照片及敦煌的这幅精美壁画里，我们依然能感受到这个流传广泛的故事的魅力和艺术感染力。（记者 李砺瑾 通讯员 黄超 文/图）
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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