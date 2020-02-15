数字技术打破空间壁垒 让三大石窟首次“聚首” (走进三窟联展 感受丝路华光)

首次三大石窟联展为何在洛阳举行？展出的文物是如何“走”进博物馆的？联展为洛阳带来了什么？昨日，记者采访了此次联展主办单位的相关人士。

开栏语 “丝路华光——敦煌、云冈、龙门石窟艺术联展”日前在洛阳博物馆开展，吸引了众多游客参观。为了更好让大家了解这些文物背后的故事，提升文化自信，增强民族自豪感，从今日起，本报开设《走进三窟联展感受丝路华光》栏目，为您讲述这次联展背后的故事。 “丝路华光——敦煌、云冈、龙门石窟艺术联展”让洛阳再次受到国内外广泛关注，原本在洞窟里的文物是如何“走”进博物馆的？ 敦煌的壁画修复师在为复制壁画补色

首次三大石窟联展为何在洛阳举行？展出的文物是如何“走”进博物馆的？联展为洛阳带来了什么？昨日，记者采访了此次联展主办单位的相关人士。

三大石窟联展在洛举办，既有时代背景又有现实意义

在20日举行的敦煌、云冈、龙门三大石窟研究院院长共话石窟保护研究学术沙龙上，敦煌研究院院长、研究员赵声良的一句话代表了3家石窟研究院院长的心声。他说：“最近一段时间，文物考古工作受到了社会各界关注，这让我们感到责任重大。”

“三大石窟联展这次在洛阳举办，既有时代背景，又有现实意义。”龙门石窟研究院院长、研究员史家珍说，去年8月和今年5月，习近平总书记分别前往敦煌和云冈进行考察，这对广大文物工作者是莫大的鼓舞，也让大家对今后的工作有了更明确的方向。

此次联展在洛阳举行，还有一个重要的现实原因。史家珍说，3家石窟研究院成立时间都在半个世纪以上，一代代文物工作者为珍贵的历史文化遗产贡献了自己的青春，也积累了许多学术成果，今年恰逢龙门石窟申遗成功20周年，借此机会，龙门石窟研究院邀请敦煌研究院和云冈石窟研究院来洛举办联展，就是想以展览为向外界展示的窗口，既能让广大游客欣赏到三大石窟的精妙之处，又是一次学术成果的集中展示。

出身世家的敦煌壁画装裱师随行来洛

虽然三大石窟举办联展的时机已成熟，但那么多珍贵的文物从遥远的甘肃以及山西运过来并不容易，敦煌研究院的布展领队高万东押车千里而来，为了文物和展品安全，吃住都在车里。

敦煌研究院工作人员付华林说，为了这次联展，他们9月底就进场施工布置，开展前一天晚上还在做最后的完善工作，为了让展览呈现最好的效果，此次来洛的还有敦煌的壁画修复师、装裱师及讲解员等。

此次敦煌展厅的策展人、敦煌研究院艺术研究部部长娄婕，拿着颜料盘，一点点对复制洞窟进行补色完善，精益求精。

16日下午，离联展开展仅剩两天，在敦煌展厅等比例复制的第285窟里，记者看到一名壁画修复师和一名装裱师正在工作。装裱师叫李小刚，来自一个装裱世家，他的父亲李复在19岁时，就已经是赴敦煌临摹壁画的张大千的专职装裱师。3年多时间里，李复跟着张大千在敦煌石窟间奔走。张大千临走想带走李复，但李复选择留在敦煌，这一留就是一生。李小刚和哥哥继承了父亲的手艺，成了敦煌壁画临摹不可或缺的装裱师。

展览具有里程碑意义

在联展开展前3天，记者在洛阳博物馆看到，3个展厅仍在紧张布展，文物还没有陈列出来。随后，记者从洛阳博物馆了解到，因为展厅楼板承重的限制，本来计划展出的一些体形较大的石质造像(如一些高达两米的佛像)此次无法展出。

对此，史家珍说，他认为这次展览还有提升的空间，接下来龙门石窟研究院会对展品陆续调整，将龙门石窟更丰富的研究成果展示到中外游客面前，让大家不虚此行。

“这次展览具有里程碑意义。”史家珍说，它为以后的石窟文物的展览摸出一条路子。今后，龙门石窟会举办更多国内外的巡展，龙门石窟的文物和最新研究成果会继续“走”出去，讲好龙门故事，讲好洛阳故事，同时也是讲好中国故事。

史家珍认为此次三大石窟联展也是科技发展的必然结果。数字技术打破了石窟作为不可移动文物的空间壁垒，让敦煌、云冈、龙门三大石窟首次“聚首”，向外界呈现一千多年前的模样。3D打印技术更是让观者可以触碰历史，感受历史。用浙江大学文化遗产学院副院长李志荣的话来说：“三窟联展是数字化带来的可能性。”

数字技术，让原本在洞窟里的石质造像文物，成为可触摸、可感知的载体，拉近了人们与文物之间的距离，也让人们享受着信息时代带来的福利和惊喜。(记者 李砺瑾 实习生 尚渊椋 通讯员 王青茹 文/图)