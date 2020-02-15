在三大石窟联展中，莫高窟第285窟复制窟体现敦煌石窟精华

在洛阳博物馆二楼，三大石窟联展的第一个展厅为敦煌展厅。在展厅内，敦煌研究院为此次联展带来的第三个复制洞窟——莫高窟第285窟复制窟给人的最大感受，莫过于无论头顶还是四周，满眼皆是五彩斑斓的壁画，宛若置身于亦真亦幻的佛国。

莫高窟第285窟复制窟

展品小档案

●展品名称：莫高窟第285窟复制窟

●年代：西魏

●形制：覆斗顶形窟

●简介：莫高窟第285窟以禅修内容为主，是莫高窟最早有纪年的洞窟，也是敦煌石窟中内容最丰富的早期洞窟。

在洛阳博物馆二楼，三大石窟联展的第一个展厅为敦煌展厅。在展厅内，敦煌研究院为此次联展带来的第三个复制洞窟——莫高窟第285窟复制窟给人的最大感受，莫过于无论头顶还是四周，满眼皆是五彩斑斓的壁画，宛若置身于亦真亦幻的佛国。

“这是一个以禅修内容为主的禅窟。”敦煌研究院工作人员付华林介绍，禅窟是为僧人坐禅修行而开凿的。敦煌周边没有山林可以搭建草庐，只有在莫高窟的断崖边开凿禅窟用以僧人禅修，因此这个窟室所绘的内容都与禅修有关。

从洞窟北壁题记得知，此窟造于西魏大统四年至五年，即公元538年至539年，这让该窟成为莫高窟最早有纪年的洞窟。

该窟也是敦煌石窟中内容最丰富的早期洞窟。

莫高窟第285窟复制窟的精美壁画

窟内中央有低矮的方台，龛内塑一坐佛，两侧小龛内各塑一禅僧像。洞窟西壁上是以佛教和印度其他宗教神灵组成的世界，包括湿婆、鸠摩罗天、帝释天、四天王等，这些原本是印度婆罗门教的神灵，后被佛教吸收，变成了佛教侍从、护持的神灵。西壁南北龛上部接近窟顶处，是日神、月神和诸天星辰的天象图。

窟顶四周，画着中国传统神话诸神。在摩尼宝珠两侧画着伏羲和女娲，人首蛇身，穿大袖长衫。伏羲右手持矩，左手持墨斗，胸前有圆轮，内画三足乌，象征太阳；女娲则右手持规，左手持物模糊，胸前也有圆轮，内画蟾蜍，象征月亮。

伏羲下面是臂上长羽毛的大力士乌获，女娲下面是驴头鹿身、臂上生翼的司风之神飞廉，又叫风伯。另外，窟顶还画有司雨之神计蒙、雷神等十余种神灵，他们或腾跃翱翔，或昂首奔驰，云气缥缈，满壁风动。

如果说窟顶象征着“天空”，洞窟四壁下部一周则画有山峦树木、飞禽走兽，以示“大地”。在这个环境中，35位草庐禅僧闭目沉思，对外界视而不见、听而不闻。画家把追求超脱一切的禅僧放在喧嚣的环境中，不是破坏了理想的宁静，而是通过反衬，进一步显示他们已经修炼到寂静境界，颇有“蝉噪林逾静，鸟鸣山更幽”的意境。

敦煌研究院工作人员介绍，这个洞窟既有佛教内容，又画有中国传统神话中的神灵和天宇，还有印度婆罗门教诸神。在同一个洞窟中，既有印度的日月神，也有中国的日月神伏羲女娲；既有印度的大力士药叉，又有中国的大力士乌获；既有印度的飞天，又有中国的羽人，还有中西方不同风格的风神。这些神灵以佛教为媒介，经过西亚、中亚传到敦煌，中国与西域(包括印度)两种不同风格的艺术也在这里交汇。(记者 李砺瑾 实习生 尚渊椋 通讯员 黄超/文 记者 张光辉/图)