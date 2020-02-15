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洛阳市疾控中心发布安全提醒：近期尽量不要前往新疆喀什
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-26 11:17

　　今日，洛报融媒记者从洛阳市疾控中心获悉，该中心发布最新安全提醒——

　　近期如无十分必要，请尽量不要前往新疆喀什地区旅行及出差。

　　近14天内有喀什旅行史的市民，请注意做好自身健康监测，主动报备，如出现发热、干咳等症状，及时佩戴医用口罩前往就近的发热门诊，并主动告知医生旅行史、接触史等情况，便于及时排查。

　　对于新疆喀什来洛就诊的朋友，在就诊时请主动告知医生居住地情况及接触史，特别是有无喀什地区疏附县旅行史。

　　洛阳市疾控中心传染病预防控制所所长朱鑫提醒，请大家始终绷紧疫情防控这根弦。目前，我市已建立充分的核酸检测网络，高风险人群可以定期主动检测，将风险降到最低，如冷链物品运输、保管、销售人员，服务行业从业者，经常外出人群，经常出入医院的人群等。

　　天气转凉，呼吸道传染病进入高发期，且存在与疫情叠加风险，洛阳市疾控中心还有几条建议，请您注意——

　　随身携带口罩，科学规范佩戴口罩。乘坐公交车、出租车等公共交通工具时，应全程佩戴口罩。减少与他人接触，打喷嚏、咳嗽时用纸巾或肘臂遮挡。

　　注意手卫生，减少不必要的触摸，避免用未清洁的手接触口、眼、鼻。不在公共交通工具上饮食。自室外返回、咳嗽手捂后、饭前便后、烹饪或准备食物前，应使用洗手液(或肥皂)流水洗手，或用手消毒剂揉搓双手。

　　保持室内通风换气，室内温度适宜时，尽量采取开窗通风方式。加强营养，科学饮食，适量运动，保障睡眠，保持良好心态，提高身体免疫力。

　　在公共场合与他人保持一定距离，尽量缩短排队和购物时间，尽量使用扫码支付等非接触支付方式。

　　选购冷冻食品时，避免手直接触碰冷冻食品及其包装。购买冷冻食品回家后，可用75%酒精对冷冻食品及包装表面进行消毒。储存此类物品前，做好独立封闭包装。接触和处理完冷冻食品后，立即洗手消毒。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 耿梅 梁秀梅)
[ 责任编辑：马佳佳]
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