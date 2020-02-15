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国庆、中秋连休8天 洛阳市疾控中心发布安全提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-27 18:00

　　迎中秋，庆国庆，8天小长假即将到来。您和家人是不是已经准备来一次放松身心的旅行？27日，洛阳市疾控中心结合疫情常态化防控发布安全提醒，呼吁大家增强安全防范意识，防控之弦不能放松。

　　了解目的地防控政策

　　洛阳市疾控中心传染病预防控制所所长朱鑫提醒，出发前最好了解清楚拟去往地区的防控政策，按照当地防控工作要求提前准备好相关材料。同时，要了解清楚景区防控要求，提前与景区进行预约，获取景区分时段错峰游览、预约领票、限流退票等相关信息。

　　储备足两种防护用品

　　出门在外，朱鑫建议，要储备足一次性使用医用口罩或医用外科口罩，掌握正确佩戴口罩的方法，还要储备足含酒精的免洗手消毒剂或消毒湿巾，及时进行手部卫生清洁。

　　做好两个预判

　　“一是做好住宿、游览、饮食等场所预判。”朱鑫说，如出现人员密集情况，建议取消行程。此外，还要做好行程交通状况预判，出现车辆拥堵、公共交通工具人员拥挤等情况，建议取消行程。

　　注意两个礼仪

　　朱鑫说，大家都注意咳嗽礼仪。打喷嚏或者咳嗽时，要用手帕、纸巾或手肘衣物遮住口鼻，不随地吐痰；用后手帕、衣物及时清洗消毒，纸巾及口罩丢入专门的带盖垃圾桶内，尽快进行手消毒。

　　还要学会就餐礼仪。尽量减少在外饮食次数，就餐时提倡分餐、使用公筷，间隔落座或同侧用餐，减少交谈、缩短时间。

　　保存好两类信息

　　首先要保存好行程信息。妥善保存好行程中的各类票据、证明、手机或网络预约记录等信息。其次要保存好医疗信息。提前记录并保存好出行地就近医疗机构地址、联系方式等信息。

　　朱鑫建议，最好避免频繁参加人群聚集活动，人多场合注意保持1米以上社交距离。

　　两类人群最好不出行

　　朱鑫建议，老年人、慢性病患者、孕妇等高危人群最好不出行游玩，可在市区周边参与休闲娱乐活动。此外有发热、咳嗽等症状的人员最好也不要离市出行。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 梁秀梅)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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