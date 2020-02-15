洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

市疾控中心：“懒汉病”患病人数上升 喝现挤羊奶是主因
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-14 08:18

　　近日，有市民在网上发帖称，在恒大绿洲附近，有人拉着几头羊，卖现挤的鲜羊奶。商贩宣传，现挤的羊奶未经任何加工处理，没有添加剂，营养价值高，吸引了不少市民购买。但也有市民担心：现挤的羊奶是否安全？

　　实际上，目前，并没有研究表明现挤奶更有营养，饮用现挤奶的风险倒是“看得见”的。前不久，西安就发生了一起备受关注的事件：一名2岁女童出现发热、皮疹等症状，经过抢救才转危为安，经诊断，这名女童被确诊为“布鲁氏菌病”(简称布病)，患病的原因就是喝了现挤的羊奶。

　　市疾控中心传染病预防控制所所长朱鑫说，布病是由布鲁氏菌感染引起的一种人畜共患传染病，俗称“懒汉病”，患者会有发烧、关节疼痛、浑身无力等症状，严重者病菌会侵蚀人体关节、肌肉、心脏甚至大脑。

　　朱鑫说，患病的羊、牛等疫畜是布病的主要传染源，在我市，羊和其相关制品则是最常见的传染源。“街边出售现挤鲜羊奶的商贩往往无法确保羊和他们自身的健康状况，挤奶的操作过程也不规范、不卫生，市民饮用这种羊奶会有患布病的风险。”朱鑫说。

　　今年新冠疫情出现后，由于市民对传染病预防意识有所提高，在生活中更注重健康、卫生，我市各类传染病的患病人数较往年整体下降了约50%，唯独布病上升了约25%，致病原因主要是喝现挤的羊奶。

　　“有市民以为，将现挤的生鲜牛羊奶煮沸，就能起到杀菌效果。实际上，布鲁氏菌可以通过直接接触人体表皮肤黏膜、消化道、呼吸道侵入机体，自行煮沸仍存在杀菌不够彻底的风险。”朱鑫说，此外，未经过加工的生鲜牛羊奶中还可能藏有多种致病菌，可通过牛羊奶传染给人类，一般的煮沸操作无法彻底杀菌。

　　朱鑫表示，布病主要在人畜之间传染，一般不会人传人，只要早发现、早治疗，大部分布病患者可治愈，市民不必恐慌。市民一旦出现不明原因发热、乏力、多汗、关节酸疼等症状，应及时到传染病医院就诊。建议市民从正规渠道购买肉、蛋、奶类及其制品，不提倡市民生食肉、蛋、奶类食品。此外，一些市场售卖的未加工的鲜奶，只进行一般的煮沸操作也可能杀菌不彻底，市民要谨慎购买。（记者 郭秩铭 通讯员 梁秀梅）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这4个部位不能吃！关于大闸蟹，这些了解一下！
  • ·趁热吃？要不得！最好低于这个温度
  • ·早晨吃鸡蛋对身体是好还是坏？很多人都不知道！
    		•
    自己制奶茶 真正无添加
    自己制奶茶 真正无添加
    自己制奶茶 真正无添加
        近期，你的微信朋友圈是否被“秋天的第一杯奶茶”刷屏了？秋意绵绵，不妨试试在家自制奶茶，简单几步就做好。
  • ·板栗：剥“一划二挤” 挑“两看一捏” 烤“三步即成”
  • ·最妙的秋色 当地人知道
  • ·航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
    		•
    		 
    新闻排行
  • 28条支持措施！省发改委将从六个方面...
  • 伊滨区将建洛阳国际会议展览中心 丽春...
  • 市疾控中心：“懒汉病”患病人数上升 ...
  • 李亚在河南科技大学调研座谈思政课改...
  • 刚刚！“世界第一吊”交付洛阳中油一建
  • 老城区邙山体育公园“乐道”建成投用
  • 一男子钓鱼时不慎溺亡 珍爱生命远离危...
  • 今冬洛阳中心城区新增供热面积350.5万...
  • 多人桥上齐步走 空中“乐道”或“发抖”
  • 驾考科三学员扎堆预约难 洛阳交警：这...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 10月13日
  • · 应天门北广场十一还有演出吗？官方回应
    • 精彩图片
    改造提升颜值增 丽景门...
    美！漫画里的洛阳，原...
    古都新生活 2020年“文...
    洛阳龙门至杭州东始发...
    精彩热帖

    雨中的兴洛湖公园

    绚秋

    秋日格桑花

    雨中菊正艳
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605