市疾控中心：“懒汉病”患病人数上升 喝现挤羊奶是主因

近日，有市民在网上发帖称，在恒大绿洲附近，有人拉着几头羊，卖现挤的鲜羊奶。商贩宣传，现挤的羊奶未经任何加工处理，没有添加剂，营养价值高，吸引了不少市民购买。但也有市民担心：现挤的羊奶是否安全？

近日，有市民在网上发帖称，在恒大绿洲附近，有人拉着几头羊，卖现挤的鲜羊奶。商贩宣传，现挤的羊奶未经任何加工处理，没有添加剂，营养价值高，吸引了不少市民购买。但也有市民担心：现挤的羊奶是否安全？

实际上，目前，并没有研究表明现挤奶更有营养，饮用现挤奶的风险倒是“看得见”的。前不久，西安就发生了一起备受关注的事件：一名2岁女童出现发热、皮疹等症状，经过抢救才转危为安，经诊断，这名女童被确诊为“布鲁氏菌病”(简称布病)，患病的原因就是喝了现挤的羊奶。

市疾控中心传染病预防控制所所长朱鑫说，布病是由布鲁氏菌感染引起的一种人畜共患传染病，俗称“懒汉病”，患者会有发烧、关节疼痛、浑身无力等症状，严重者病菌会侵蚀人体关节、肌肉、心脏甚至大脑。

朱鑫说，患病的羊、牛等疫畜是布病的主要传染源，在我市，羊和其相关制品则是最常见的传染源。“街边出售现挤鲜羊奶的商贩往往无法确保羊和他们自身的健康状况，挤奶的操作过程也不规范、不卫生，市民饮用这种羊奶会有患布病的风险。”朱鑫说。

今年新冠疫情出现后，由于市民对传染病预防意识有所提高，在生活中更注重健康、卫生，我市各类传染病的患病人数较往年整体下降了约50%，唯独布病上升了约25%，致病原因主要是喝现挤的羊奶。

“有市民以为，将现挤的生鲜牛羊奶煮沸，就能起到杀菌效果。实际上，布鲁氏菌可以通过直接接触人体表皮肤黏膜、消化道、呼吸道侵入机体，自行煮沸仍存在杀菌不够彻底的风险。”朱鑫说，此外，未经过加工的生鲜牛羊奶中还可能藏有多种致病菌，可通过牛羊奶传染给人类，一般的煮沸操作无法彻底杀菌。

朱鑫表示，布病主要在人畜之间传染，一般不会人传人，只要早发现、早治疗，大部分布病患者可治愈，市民不必恐慌。市民一旦出现不明原因发热、乏力、多汗、关节酸疼等症状，应及时到传染病医院就诊。建议市民从正规渠道购买肉、蛋、奶类及其制品，不提倡市民生食肉、蛋、奶类食品。此外，一些市场售卖的未加工的鲜奶，只进行一般的煮沸操作也可能杀菌不彻底，市民要谨慎购买。（记者 郭秩铭 通讯员 梁秀梅）