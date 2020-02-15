洛阳市疾控中心发布重要提醒 涉及青岛入洛人员

刚刚，洛阳市疾控中心发布重要提醒——10月1日以来，有青岛旅居史的洛阳市民，请主动向所在社区报备相关情况，第一时间进行核酸检测并接受社区健康管理(“四包一”居家隔离医学观察)。隔离期间，有发热、咳嗽、气促等呼吸道症状的，要立即向所在社区报告，及时转送至定点医疗机构检查。

刚刚，洛阳市疾控中心发布重要提醒——

●10月1日以来，有青岛旅居史的洛阳市民，请主动向所在社区报备相关情况，第一时间进行核酸检测并接受社区健康管理(“四包一”居家隔离医学观察)。隔离期间，有发热、咳嗽、气促等呼吸道症状的，要立即向所在社区报告，及时转送至定点医疗机构检查。

●洛阳市民如确需前往青岛，请务必做好个人防护；从青岛来(返)洛后，请主动遵循洛阳防控措施要求。

根据公开信息，截至10月11日23时，青岛市共发现6例新冠肺炎确诊病例和6例无症状感染者。为做好洛阳市疫情防控工作,防止输入和反弹,目前洛阳已进一步加强青岛返(来)洛人员管控工作。

天气转凉，呼吸道传染病进入高发期，且存在与疫情叠加风险，洛阳市疾控中心还有几条建议，请您注意——

随身携带口罩，科学规范佩戴口罩。乘坐公交车、出租车等公共交通工具时，应全程佩戴口罩。减少与他人接触，打喷嚏、咳嗽时用纸巾或肘臂遮挡。

注意手卫生，减少不必要的触摸，避免用未清洁的手接触口、眼、鼻。不在公共交通工具上饮食。自室外返回、咳嗽手捂后、饭前便后、烹饪或准备食物前，应使用洗手液(或肥皂)流水洗手，或用手消毒剂揉搓双手。

保持室内通风换气，室内温度适宜时，尽量采取开窗通风方式。加强营养，科学饮食，适量运动，保障睡眠，保持良好心态，提高身体免疫力。

在公共场合与他人保持一定距离，尽量缩短排队和购物时间，尽量使用扫码支付等非接触支付方式。

选购冷冻食品时，避免手直接触碰冷冻食品及其包装。购买冷冻食品回家后，可用75%酒精对冷冻食品及包装表面进行消毒。储存此类物品前，做好独立封闭包装。接触和处理完冷冻食品后，立即洗手消毒。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 耿梅 梁秀梅)