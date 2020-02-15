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10月1日至8日，“国庆中秋喜相逢 秋晚会场看秋晚”活动在隋唐洛阳城应天门举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-30 08:44

　　明晚，央视秋晚即将唯美上演，隋唐洛阳城应天门将通过央视镜头完美呈现在广大观众面前。值得期待的是，从明日起至10月8日，我市将在应天门举办隋唐洛阳城“国庆中秋喜相逢 秋晚会场看秋晚”活动，应天门北广场将再现央视秋晚现场。

　　作为2020洛阳河洛文化旅游节重要活动之一，本次活动由洛阳历史文化保护利用发展集团有限公司主办。本着“以秋晚增热度，以活动促消费”的原则，此次活动将在全国游客面前展现隋唐洛阳城的风貌，提升洛阳市民的城市荣誉感和自豪感，营造喜庆热烈的双节氛围，持续推动文化和旅游消费提升扩容，为“古今辉映、诗和远方”的城市名片增色。

　　央视秋晚主舞台以隋唐洛阳城应天门为背景，360度全景舞台，古今结合、虚实转换，舞台周边设置5000多平方米的圆形水面和300多米的水道相连，洛阳特色元素点缀其间。据了解，本次央视秋晚舞台的精华部分被保留了下来。

　　本次活动以沉浸式体验央视秋晚舞台为亮点，将应天门内外场通过演艺等形式串联，为游客提供“慢游”的空间和内容。在活动期间，每天上午10时、下午5时举行开城仪式，由演艺进行动线串联，游客从应天门南门进入馆内，体验“琴棋书画诗酒花茶”，参观游览城门博物馆、情满河洛书画名家展、唐风演艺等丰富多彩的文旅活动，感受历史文化的魅力。北广场将以夜间舞台演出、大屏播放央视秋晚节目、3D投影灯光秀为主要内容。

　　白天应天门里品历史，晚上城门楼前赏演艺，这个假期，来央视秋晚会场打卡吧！(记者 李冰 通讯员 张娴)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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