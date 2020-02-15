为央视秋晚在洛录制点赞 热帖持续在网友和市民中引发共鸣

连日来，网友“清雅小居”在我市某网络论坛上发表的文章《一扇门重启神都遗失千年的自信》，持续引发众多网友和市民的强烈共鸣。大家一致认为，央视秋晚花开洛阳，是对洛阳近年转型发展高质量发展的高度认可，进一步提升洛阳城市美誉度和文化自信，为洛阳副中心城市建设增添了新动力。

连日来，网友“清雅小居”在我市某网络论坛上发表的文章《一扇门重启神都遗失千年的自信》，持续引发众多网友和市民的强烈共鸣。大家一致认为，央视秋晚花开洛阳，是对洛阳近年转型发展高质量发展的高度认可，进一步提升洛阳城市美誉度和文化自信，为洛阳副中心城市建设增添了新动力。

近年，我市持续提升“两节一会一论坛”影响力，在创新形式、丰富内涵上下功夫，越来越多的人通过牡丹文化节、中原国际文化旅游产业博览会、河洛文化旅游节、世界古都论坛感受到洛阳的美丽、开放和厚重。此次央视秋晚更是宣传推介洛阳、展示洛阳城市魅力千载难逢的机会。

央视秋晚主舞台以隋唐洛阳城应天门为背景，应天门威武雄壮、壮丽辉煌，再加上一轮圆圆的明月悬挂其中，营造出中秋佳节思乡团圆的氛围。“应天门是‘隋唐第一门’，站在应天门上纵览洛阳城市中轴线，给人一种一眼千年之感。”网友“小悠悠”说，应天门已成为洛阳的文化地标，相信此次央视秋晚播出后，会有更多的人来到应天门感受它的魅力。

“网帖中提到，应天门重启了洛阳的自信，对此我也深有感触。此次央视秋晚以应天门为背景录制，进一步激发了洛阳人的文化自豪感。”市民李娟说，洛阳历史文化资源丰富，这些年我市立足厚重的历史文化资源优势，打造了诸如“东方博物馆之都”等一批全国闻名的城市名片，洛阳的国际知名度、美誉度和吸引力全面提升。如今的洛阳，活力无限、底蕴深厚，“古今辉映”的独特气质令无数人神往。

对央视秋晚的期待和对洛阳的赞美，是很多网友和市民的心声。“作为洛阳人，幸福感爆棚；看到央视镜头里的家乡如此美丽，不禁动容。希望这次央视秋晚让更多的人了解洛阳、喜欢洛阳，愿洛阳以后更加美好！”市民赵晓红在网上留言。

网友“海阔天空”表示，洛阳文化底蕴深厚，选在洛阳举办央视秋晚，更能让人感受到中华文化的源远流长，抚慰全球华人的思乡之情。

“洛阳真的太美了，朋友圈都被洛阳美图刷屏了。”“洛阳之美无与伦比，我是地道洛阳人，为家乡自豪！”“请君只看洛阳城”……网友纷纷留言，表达着身为洛阳人的自豪感和对央视秋晚的期待之情。

“洛阳这些年变化确实很大，王城大道高架桥贯通南北、地铁一号线二号线加快建设、一座座立交桥四通八达，小游园和城市书房遍地开花，老百姓的获得感更足了……”市民王薇说，这些都是洛阳对外宣传推介的“干货”。

市民陈战告诉记者，国庆节当晚，自己会和家人守在电视机前，准时收看央视秋晚，同时欢迎外地朋友国庆假期来洛阳旅游。“相信洛阳一定会给他们留下美好的印象。”（记者 孙小蕊）