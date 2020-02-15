10月1日晚，央视秋晚与您相约洛阳

10月1日是中秋佳节。当晚8时，前期在洛阳完成录制的2020年中央广播电视总台中秋晚会(简称央视秋晚)将通过CCTV-1、CCTV-3、CCTV-4并机播出。

10月1日是中秋佳节。当晚8时，前期在洛阳完成录制的2020年中央广播电视总台中秋晚会(简称央视秋晚)将通过CCTV-1、CCTV-3、CCTV-4并机播出。

今年的中秋月圆之夜恰逢国庆佳节，处在全国抗击新冠肺炎疫情防控阻击战取得重大战略成果，决战脱贫攻坚、决胜全面小康的关键时期。今年的央视秋晚设置了《月圆花好》《乡关何处》《家国万里》三个篇章，将呈现一场融中秋文化、家国情怀、民族特色于一体的中秋晚会。

今年央视秋晚以隋唐洛阳城应天门为背景，使用360度的全景舞台，布景古色古香，水面之上架设了洛阳桥，亭子与船都围绕着主舞台上的中国窗而展开，可进行270度旋转，使舞美设计与千年古都交相辉映，立体全面地展现全球华人“天涯共此时”的美好场景。

让我们相约国庆之夜，10月1日晚8时，共看明月升，共叙家国情。(记者 李冰)