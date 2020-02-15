鼎力支持央视中秋晚会 为洛阳这些志愿者点赞

2020年中央广播电视总台中秋晚会(简称央视秋晚)的录制工作近日在应天门圆满结束。录制期间，洛阳各界志愿者精神饱满，鼎力支持这场难忘的盛会。无论是文明家庭、抗疫医护人员、社会团体，还是社区工作者、高校志愿者，都贡献了自己应有的力量……

2020年中央广播电视总台中秋晚会(简称央视秋晚)的录制工作近日在应天门圆满结束。录制期间，洛阳各界志愿者精神饱满，鼎力支持这场盛会。无论是文明家庭、抗疫医护人员、社会团体，还是社区工作者、高校志愿者，都贡献了自己应有的力量……

高校志愿者：“拿出最好的状态服务央视秋晚”

央视秋晚上，来自我市高校的志愿者是“主力军”。

为支持晚会录制，团市委联合河南科技大学、洛阳师范学院和洛阳理工学院定向招募450名志愿者，他们在服务央视秋晚过程中，充分展示了洛阳高校学子的良好形象。

河南科技大学志愿者常乐目前还是大二学生，主要负责晚会导演组工作人员饮食，每天傍晚是最忙的时候。

“洛阳是我的第二故乡，能为洛阳增光添彩很荣幸。”谈及这次做志愿者的感受，常乐坦言，能作为洛阳志愿者服务这样的大型晚会让他终生难忘。

苏恩熙是洛阳师范学院音乐学院大三学生。这次晚会她不仅要做志愿者，还要作为群众演员参演。她最难忘的就是和同伴们从下午开始录制直到第二天凌晨，大家虽然是初次见面，但都有着同样的信念——把洛阳学子的奉献精神和最好的风采呈现在央视秋晚上。

“专业、热情、周到，这是志愿者的信念，也是咱洛阳的待客之道。”苏恩熙说，“我们一定拿出最好的状态服务央视秋晚！”

社区工作者：“身在外围，心在舞台，做到最好”

南关街道浦西社区毗邻应天门广场，承担着晚会外围保障工作，南起新生西街，北到黄梅路的定鼎路段是他们紧盯的区域。

“我们基本上就是‘连轴转’。”浦西社区主任牛辉霞说，晚会录制期间，该社区工作人员每天早上6点多全员上岗，负责非机动车摆放，整治环境卫生等，还沿街发放《市民文明手册》。

“我印象最深的是烟花拍摄。”该社区警务室民警宋晓云说，晚会录制期间烟花表演引人关注，她曾多次深夜帮助央视摄制人员协调定鼎广场等小区，保障了晚会录制顺利进行。

“我们虽然身在外围，但心在舞台，一定尽最大努力，做到最好。”牛辉霞说，作为洛阳人，她因央视中秋晚会在洛阳录制而骄傲；作为浦西社区一员，她因能亲身参与晚会服务工作倍感荣幸。

“模范”志愿者：“用功到感动了自己”

除了高校志愿者和社区工作者，洛阳一些特殊群体也为晚会录制贡献了自己的力量。“能代表洛阳援鄂医疗队参加录制非常的荣幸。”河科大一附院医生聂贺说。

潘丹勇一家参加晚会录制

本次晚会，洛阳有15组文明家庭参加录制，民警潘丹勇家庭就是其中之一。“这是属于咱洛阳人的盛会，我们全家都进入了‘一级战备’。”潘丹勇回忆，他和父母、妻子、女儿作为群众演员连续录制多天，每天去现场之前，全家人都会在车上一起演练歌词，“用功到感动了自己”。

CHUC洛阳街舞联盟参演人员

赵雅婷、胡天昊、苗丁浩、郭雨霏、张永涛、符傲雪、武津伊……CHUC洛阳街舞联盟有30位演员登上了央视秋晚舞台，参加了两个重要节目的演出。该联盟负责人林东国说，接到晚会演出任务后，他们迅速集合洛阳街舞联盟优秀舞蹈演员，进行了一个多月的紧张排练。

“一天连续10个小时以上的录制，只为呈现最完美的舞台效果，为央视秋晚贡献咱们‘洛阳力量’。”林东国说。(洛报融媒记者 赵硕 通讯员 王汇杰 文/图)