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2020洛阳关林朝圣大典开幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-25 17:38

　　今日，2020洛阳关林朝圣大典在关林景区开幕。

　　近年，洛阳关林弘扬忠义仁勇的民族精神，传承优秀传统文化，连续举办“朝圣大典暨海峡两岸关公文化论坛”，对研究、保护、传承关公文化，弘扬传统文化，坚定文化自信，加强与海外华人的血脉联谊，对扩大洛阳的国际影响力和建设国际人文交往中心发挥了积极推动作用。

　　按照疫情防控常态化工作要求，今年的朝圣大典邀请国内疫情风险较低地区的20余家同祀关庙、关氏宗亲及社会各界代表，开展系列活动，祭拜武圣关公。

　　今年的朝圣大典系列活动包括“墨写关林---当代名家书画作品展”、2020海峡两岸关公文化论坛等。“墨写关林---当代名家书画作品展”将持续到10月19日。该作品展以线下展出和云上展览相结合的形式，在关林景区内展出我市及外埠40余名书画名家的作品。(洛报融媒记者 申利超 通讯员 寇莹 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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