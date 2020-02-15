洛阳关林景区有场书画展 线上线下均可参观

22日，洛报融媒记者从洛阳关林管理处获悉，“墨写关林—当代名家书画作品展”在洛阳关林景区开展。

22日，洛报融媒记者从洛阳关林管理处获悉，“墨写关林—当代名家书画作品展”在洛阳关林景区开展。 22日，洛报融媒记者从洛阳关林管理处获悉，“墨写关林—当代名家书画作品展”在洛阳关林景区开展。 本次展览共邀请40余名书画家以三国文化和关林景区背景资料为主、部分洛阳花卉为辅，创作主题性书法、国画作品。参与创作的书画家中，不乏李进学、解金峰、董宝宏、朝鸿等名家。 展览将持续至10月18日，如果您无法到现场参观，可通过中国文化艺术网或“洛阳关林”微信公共号等线上渠道进行参观。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 寇莹 文/图) 以下是部分展览作品图片 李进学 书法作品 鲍古风 书画作品 林少杰 书画作品 解金峰 《滚滚长江东逝水》