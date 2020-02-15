关林：万里茶道情感凝聚点（万里茶道与洛阳）

行走在万里茶道上的晋商，对“保护神”关羽崇敬有加，所建会馆内必供奉关羽，甚至不少会馆本身就是“关帝庙”。而处于万里茶道交通核心地位的洛阳，则因为有一座最高级别的“关帝庙”——关林，成为来往客商的“打卡胜地”。

关林内景

行走在万里茶道上的晋商，对“保护神”关羽崇敬有加，所建会馆内必供奉关羽，甚至不少会馆本身就是“关帝庙”。而处于万里茶道交通核心地位的洛阳，则因为有一座最高级别的“关帝庙”——关林，成为来往客商的“打卡胜地”。

忠义仁勇为晋商提供精神依托

关林，是关羽的首级埋葬地，自东汉末年初建至今，已有约1800年历史。千余年来，关羽在人们心目中既是财神，又是保护神，并被看作忠义仁勇的“代言人”受到爱戴，加之他与晋商是山西同乡，于是便成了晋商寄寓“求财、保平安”祈愿的不二人选。

万里茶道山水迢迢，晋商入河南后，有多条道路可选。然而，他们中的大部分都是奔着洛阳而来。在这里，商人们除了重整驼队、中转休憩，还有一件重要的事情要做——到关林，拜关羽。

明清时期，上至朝廷下至平民百姓，都对关羽崇敬有加，全国各地供奉关羽的庙宇不计其数。为什么晋商一定要到关林来拜谒？“因为关林是御笔亲封、最高级别的‘关帝庙’。”关林管理处相关负责人介绍，关林的称谓随着历代皇帝敕封关羽的不同封号逐渐变化，且级别不断升高，康熙五年(公元1666年)，这里被御笔加封为“忠义神武关圣大帝林”，“林”为圣人之墓。

随着万里茶道日益繁盛，前来关林拜谒的商人们络绎不绝。“自清代以来，晋商经常在关林举办大型祭祀活动。”该负责人认为，关公的忠义仁勇，被晋商奉为“企业文化”和“做人操守”，而关林，则逐渐发展成万里茶道上一处独有的情感凝聚之所。

关林碑记留下“茶道印记”

作为万里茶道的开拓者和主力军，晋商实力雄厚，在拜谒关林的同时，他们也纷纷出资，对关林进行精细修缮，以表达对关羽的崇敬之情。

这些“茶道印记”，在关林内现存的大量碑记上，有详细记载——

●《山陕商人为添建戏楼甬道等施银碑记》

石碑位于关林舞楼台基东侧，通高约3米，立于乾隆五十六年(公元1791年)。此碑记内容，是山西、陕西两地商人为添建戏楼和甬道的施银记录：“今将添建关陵庙前戏楼、月台、甬道、东西牌坊，在洛行商山陕商人所捐银数、姓名开列于后……”

从碑文中可以看到，参与此次捐资的山西、陕西商号共有43家，其中不乏潞泽商帮、晋中商帮等大商号，累计捐银达1245两。

●《重修关林祠宇后记》

石碑位于关林甬道东侧，通高将近3米，立于道光二十五年(公元1845年)。碑文记录了关林一次重修工程的修补、捐资事项：“……大殿七间拆卸重修……东西鼓楼补修……廊内甬道修辅……”此次工程共耗资340两白银，其中山西商号捐资200多两。

除了上述捐款，在关林现存的十余篇清代碑记中，都可以看到沿万里茶道来到洛阳的山西、陕西、安徽商号或经营者名称，即便捐资由官员领头，“大头”也来自各行各业的商人。

万里茶道引关注茶马御使来到洛阳

万里茶道虽由民间商人自发开辟，但其繁荣兴盛，离不开清政府的大力支持。该负责人认为，从关林现存的《关帝冢重建廊庑碑记》中，依稀可以推测，当时朝廷对万里茶道的重视程度颇高。

该石碑立于冢前东侧，通高4.1米，厚34.5厘米，是关林现存清代碑刻中最厚的一件。该碑记载了康熙九年(公元1670年)靖逆侯、靖逆将军张治国率先出资重修关林廊庑，许天宠等79名各州县官吏后捐金计修东西廊庑40间的事件。其中，“巡视茶马御使梁熙”引起不少专家学者注意，他们认为，茶马御使来到洛阳，说明当时万里茶道的经济活动已引来朝廷关注，而洛阳在其中处于关键地位。

万里茶道还为洛阳的商业经济发展注入了新的活力，不少商人在拜谒关林时发现商机，纷纷将商品拉到这里售卖。于是，关林庙会由原来的民俗活动，转变为城乡物质交流、调剂余缺的商品经济活动。数百年来，关林庙会的规模不断扩大，其影响力一直延续至今。

关林的历史底片上，烙印着万里茶道一个个商贸和文化交流的永恒瞬间，它所承载的悠久历史文化和深厚情感，值得您走近细细品味。（记者 智慧 实习生 王奕菲 文/图）