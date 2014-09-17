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洛阳举行人民防空党政军联席会暨“九一八”人防警报鸣放活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-19 08:48

　　昨日是九一八事变89周年纪念日，我市举行人民防空党政军联席会暨“九一八”人防警报鸣放活动，提醒人民群众铭记历史、勿忘国耻，激发爱国热情，增强国防观念，提升人防意识。

　　市委常委、市政府党组成员魏建平在会上指出，全市各级各部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实增强做好新时代人防工作的使命担当，把人防工作做得更细致、更有效，铸就坚不可摧的护民之盾。要聚焦主业主责，不断强化规划引领，切实建好人防工程，积极加强实战演练，努力推动新时代人防工作高质量发展，不断提高城市韧劲和安全保障能力，为经济社会发展和人民生命财产安全提供坚强保障。要坚持齐抓共管，加强组织领导，压实各方责任，强化宣传教育，筑牢廉政底线，持续凝聚做好人防工作的强大合力，不断开创人防工作新局面，为加快推进洛阳副中心城市建设作出新的更大贡献。

　　洛阳军分区司令员姜巍参加相关活动。（记者 申利超 通讯员 浦雯）
[ 责任编辑：马佳佳]
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