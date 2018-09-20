扭住重点聚神聚焦聚力——八论贯彻落实洛阳市委十一届九次全体（扩大）会议精神

良弓在手，还须有的放矢。市委书记李亚在市委十一届九次全体(扩大)会议上强调，要扭住重点、精准发力，进一步巩固转型发展、高质量发展的态势。

良弓在手，还须有的放矢。市委书记李亚在市委十一届九次全体(扩大)会议上强调，要扭住重点、精准发力，进一步巩固转型发展、高质量发展的态势。

抓住重点带动面上工作，是唯物辩证法的要求，没有主次，不加区别，眉毛胡子一把抓，是做不好经济工作的。当前，我们面临百年未有之大变局，危与机同生并存，经济运行稳中有变、变中有忧。洛阳要推动转型发展、高质量发展再上新台阶，不仅面临着转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的历史关口，也面临着外部环境明显变化、不确定性增加的现实挑战，这就尤其需要牵住“牛鼻子”，在转型发展、高质量发展的重点工作、重点领域、重点环节上，取得战略性、转折性、根本性的成效，从而以重点突破带动全局。

根据中央、省委部署要求，结合洛阳实际，市委十一届九次全体(扩大)会议对今年经济工作明确了六个方面的重点任务：以制造业高质量发展为重点，着力推动产业升级；以改革开放创新“三力联动”为重点，着力推动动能转换；以扩大合理有效投资和做好消费文章为重点，着力释放内需潜力；以针对性解决突出问题为重点，着力打好“三大攻坚战”；以推进城市转型和乡村振兴为重点，着力统筹城乡发展；以实现“七个有所”新突破为重点，着力保障和改善民生。

草蛇灰线，伏脉千里；一子落定，全局盘活。这六大重点任务与高质量发展的内涵要求是否对得上、抓得好，不妨就从第一个重点来管中窥豹。

近年来，不论是发达国家纷纷推进“再工业化”、发展高端制造，还是一些发展中国家和地区利用更低的成本优势接纳国际制造业转移，都是通过发展制造业来增强竞争力。习近平总书记把推动制造业高质量发展放在今年全国经济工作七项重点任务之首，强调“中部地区要夯实制造业基础，延伸产业链，完善产业体系”，意义非比寻常。

对洛阳来讲，制造业是传统优势产业和支柱产业，拥有相对完备的体系和一定规模。把推动制造业高质量发展放在更加突出的位置，抓住机遇、有所作为，以抓基础突破、集群发展、融合发展来推动产业链水平再提升，以实施重点企业提质倍增行动、持续深化地企合作等来推动微观主体活力再增强，结合构建“565”现代产业体系，认真落实国家实施“中国制造2025”的政策措施和省里提出的“四大行动”，着力推动先进制造业与现代服务业深度融合，打造全国重要的先进制造业基地和现代服务业基地，我们就能带动全市产业高质量发展。

产业兴则洛阳兴，产业强则洛阳强。以制造业转型升级带动产业强起来，从而夯实洛阳高质量发展的根基，这就是我们要抓的重点，抓重点就该这么抓。而纵观洛阳敲定的六大重点任务，可以说指向的都是转型发展、高质量发展“最吃劲的地方”，只有真正从这六大重点任务上发力，才能为洛阳的转型发展、高质量发展夯实根基、突破关键、强化支撑、补齐短板、提升效益、激发活力。

“事必有法，然后可成。”转型发展、高质量发展这一关躲不过、绕不过，扭住重点聚神聚焦聚力、抓准抓实抓深，就是法，就必成！（洛平）