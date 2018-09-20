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在“八字方针”上下功夫——六论贯彻落实洛阳市委十一届九次全体（扩大）会议精神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-22 08:37

　　世界面临百年未有之大变局，变局中危和机同生并存，破局须有主线、讲章法、下真功。

　　推动洛阳转型发展、高质量发展迈上新台阶，市委十一届九次全体(扩大)会议要求突出供给侧结构性改革，做到“主线不偏”。市委书记李亚进一步强调，要更多采取改革的办法，更多运用市场化、法治化手段，在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫。

　　去年年底，中央经济工作会议提出这“八字方针”，对我们坚定信心、深化认识，做好今年经济工作，具有重大而深远的意义。“巩固”，就是要巩固“三去一降一补”成果；“增强”，就是要增强微观主体活力；“提升”，就是要提升产业链水平；“畅通”，就是要畅通经济循环。这“八字方针”，是当前和今后一个时期深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展管总的要求。

　　实践证明，推进供给侧结构性改革是转变发展方式、优化经济结构、提高质量效益的治本良方。换句话说，供给侧结构性改革与高质量发展一脉相承，以供给侧结构性改革为主线，带来的结果就是高质量发展。经过进入“十三五”以来的努力，洛阳的供给侧结构性改革已经取得阶段性重要成效，结构调整上“优”的态势持续保持，“三产超二产”格局更加稳固，“新兴超传统”基础不断夯实，“消费超投资”态势逐步显现。但当前经济运行的主要矛盾仍然是供给侧结构性的矛盾，供需结构错配问题还比较突出。比如，我们有的产品需求不足但供给过剩，有的产品需求旺盛但供给不足，产能过剩与消费外流现象并存。供给体系不适应需求结构变化，经济发展就难以实现良性循环。

　　推动转型发展、高质量发展，洛阳正与时代潮流交汇融合，但也面临不少困难和挑战，亟待深化供给侧结构性改革。如果将洛阳经济比作森林，“巩固”如同根除衰败枝叶，治疗染病花草，为新树抽芽、老树开花留出足够空间；“增强”好比除虫剪枝，治理污染，更好的生态才有百花齐放；“提升”犹如强壮根基，让小树茁壮成长，让大树参天顶梁；“畅通”则像是疏通水系、留足阳光、肥化土壤，使森林生态循环体系更完善。“八字方针”协同发力，洛阳经济这片森林才会树木更繁盛，果实更丰硕，抵御灾害能力更强。

　　在“八字方针”上下功夫，要把准主攻方向。就是要围绕解决供给不适应需求的问题，着力减少低端和无效供给、扩大高端和有效供给，增强供给结构对需求变化的适应性和灵活性。要坚定不移淘汰落后产能、化解过剩产能，严格控制钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、煤炭、焦化等行业新增产能，关停高耗能、高污染、高排放企业，加大对“散乱污”企业的整治取缔力度。同时，下大力气培育发展优质产品和服务，着力补齐基础设施和公共服务等方面的短板，用高质量的新供给替代低质量的老供给。

　　在“八字方针”上下功夫，要抓好微观主体。就是要继续处置“僵尸企业”，发展更多优质企业。没有企业的优胜劣汰，就没有供给质量的提升。在处置“僵尸企业”上，态度要坚决，措施要精准，推进要稳健，防止积累矛盾、引发问题。在发展优质企业上，要打好优化营商环境的“组合拳”“连环拳”，引导企业建立健全现代企业制度，激活企业发展内生动力。

　　在“八字方针”上下功夫，要破解关键瓶颈。就是要聚焦制约企业发展、产业升级的“卡脖子”问题，一以贯之抓好技术创新，依靠技术优势把产品做新做精做特、把企业做强做优做大，提升在供应链、产业链、价值链中的地位。

　　在“八字方针”上下功夫，要形成良性循环。就是要构建现代市场体系，抓好金融、物流、信息等保障工作，畅通生产、流通、分配、消费等环节，使供给方与生产要素和市场需求能有效对接，需求方与产品和服务能有效对接，发展成果能有效体现到人民群众的收入获得感和消费获得感上。只有这样，供需才能在更高水平实现平衡，形成对经济发展稳定持久的拉动力。

　　“有了管总的要求，行动也要跟上来”。咬定供给侧结构性改革不放松，认真贯彻落实好“八字方针”，既有迈出第一步的闯劲，也有走好每一步的韧劲，洛阳转型发展、高质量发展之路就一定会越走越宽广！（洛平）
[ 责任编辑：张惟一]
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