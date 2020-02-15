洛阳警方开展2020年国家网络安全宣传周法治主题日集中宣传活动

今日是2020年国家网络安全宣传周法治主题日，洛阳市公安局在洛阳理工学院开展活动，集中宣传网络安全法、网络安全知识、电信网络诈骗防范常识，提升大学生网络安全意识及公民个人信息保护技能。

今日是2020年国家网络安全宣传周法治主题日，洛阳市公安局在洛阳理工学院开展活动，集中宣传网络安全法、网络安全知识、电信网络诈骗防范常识，提升大学生网络安全意识及公民个人信息保护技能。

活动现场，民警向大学生们讲解了恶意软件的防范要点：

●安装防火墙和防病毒软件，并及时更新病毒特征库。

●从官方市场下载正版软件，及时给操作系统和其他软件打补丁。

●为计算机系统账户设置密码，及时删除或禁用过期账户。

●在打开任何移动存储器前用杀毒软件进行检查。

●定期备份电脑，留意异常告警，及时修复恢复。

民警提醒，不要打开来历不明的网页、邮箱链接或短信的短链接；不要执行未经杀毒扫描的下载软件；不要打开QQ等聊天工具上收到的不明文件；不要轻信浏览网页时弹出的“支付风险、垃圾、漏洞”提示。

近年，电信网络诈骗案件多发，大学生被骗案件频发。民警针对常见电信网络诈骗类型，为大学生讲解了防范措施：

●凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财、让你交钱的，不管钱多钱少，都是诈骗。

●凡是声称缴纳十元、上百元会费就能获利数万元甚至数十万元的各类App、项目，均是诈骗。

●选择信誉良好的购物网站进行购物，将官方网站加入收藏夹备用，以免误入钓鱼网站。

●不要轻信以各种名义要求先付款的信息，不要轻易把自己的银行卡借给他人。

●不要轻信任何号码发来的涉及个人财产的信息，不向任何陌生账户转账。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 任双波 马继斌 文/图）