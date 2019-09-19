洛阳网络安全专家提醒：认清电信诈骗常见手法 不要上当

9月14日至20日是国家网络安全宣传周，洛阳市的活动自14日启动以来，以线上线下相结合的方式持续深入开展。

9月14日至20日是国家网络安全宣传周，洛阳市的活动自14日启动以来，以线上线下相结合的方式持续深入开展。16日、17日，洛阳市2020年国家网络安全宣传周活动陆续推出电信日和法治日“主题日”活动，针对防范电信诈骗、安全守法使用网络，洛阳网络安全专家给出几点小建议——

认清电信诈骗常见手法

电信诈骗是犯罪分子利用手机短信、电话、邮寄传递和网络等通信手段实施的新型诈骗犯罪活动，其常见手法有：虚构亲属出事、子女被绑架；冒充熟人虚构事实；冒充公检法等工作人员实施诈骗；以购房购车退税为名进行电话诈骗；以中奖为诱饵进行诈骗。

不要随意扫来源不明的二维码

无现金支付已经深入每个人的生活，但有些不法分子将木马病毒、钓鱼软件植入二维码，威胁着人们的信息安全。因此，不要随意扫来源不明的二维码，扫码后认真核对相关信息，也可以下载一些知名度高、安全性强的安全软件来规避风险。

手机红包不要随便点开

不明链接发送的红包，有可能是“钓鱼”软件。收取后，可能会窃取手机中的数据信息，危害人身财产安全。因此，手机红包别看见就点，陌生链接发来的红包更不要点开；收取红包，要填写个人身份信息的，应立即退出；收取红包，需要输入金额、支付密码的，一定是假红包。

遇事不慌不轻信

防范电信诈骗，请牢记“遇事不慌不轻信”：不要有贪图便宜、一夜暴富、天上掉馅饼的心理；不可随意注册填写身份证、手机号、银行卡等个人信息；中老年等易受骗群体，遇到紧急突发事件，不要惊慌，最好先与家人沟通再做决定。

发现被骗及时报警

发现电信诈骗等违法犯罪行为要及时报警，如果掉入不法分子所设置的陷阱，要及时采取措施，尽量减少损失。

文明上网，不传谣不信谣

网络谣言内容涉及面十分广泛，大到世界和平、国家利益，小到每个人的日常生活、个人隐私，而且其不受地域的限制，经一些不负责任的自媒体及恶意破坏网络者的推波助澜后，容易引发人们的恐慌情绪。

专家提醒，网络不是法外之地，在网上发布信息、言论应遵守国家法律法规，对于编造、传播、散布谣言，扰乱社会秩序的违法行为，警方将依法查处。谣言止于智者，作为一名公民，抵制网络谣言、维护社会和谐稳定是我们共同的责任。(洛报融媒记者 智慧)