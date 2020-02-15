洛阳市2020年国家网络安全宣传周今日启幕

9月14日至20日，2020年国家网络安全宣传周在全国范围内统一开展。今日上午，洛阳市2020年国家网络安全宣传周启幕。

9月14日至20日，2020年国家网络安全宣传周在全国范围内统一开展。今日上午，洛阳市2020年国家网络安全宣传周启幕。 9月14日至20日，2020年国家网络安全宣传周在全国范围内统一开展。今日上午，洛阳市2020年国家网络安全宣传周启幕。 2020年国家网络安全宣传周以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题。洛阳市的活动由洛阳市委宣传部、洛阳市委网信办主办，具体内容如下—— 线上网络安全宣传活动：网上云课堂；网络安全微课短视频联播；网络安全知识线上竞答；国家网络安全宣传周其他主题活动。 线下网络安全知识普及活动：网络安全知识讲座；国家网络安全宣传周主题宣传展(泉舜广场一楼)。 线下六大主题日活动：9月15日校园日活动；9月16日电信日活动；9月17日法治日活动；9月18日金融日活动；9月19日青少年日活动；9月20日个人信息保护日活动。(洛报融媒记者 智慧 文/图)