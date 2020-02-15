洛阳发布最新交通管控通告，涉及应天门、九洲池周边

为维护良好的社会秩序和公共安全，经研究决定，2020年9月15日至19日期间每晚18时—22时，对应天门、九洲池2020年中央广播电视总台中秋晚会(洛阳)录制现场周边进行临时车辆人员管控，请广大市民合理安排出行时间和路线，绕避交通管控区域，服从现场执勤人员指挥。

为维护良好的社会秩序和公共安全，经研究决定，2020年9月15日至19日期间每晚18时—22时，对应天门、九洲池2020年中央广播电视总台中秋晚会(洛阳)录制现场周边进行临时车辆人员管控，请广大市民合理安排出行时间和路线，绕避交通管控区域，服从现场执勤人员指挥。 关于对部分路段进行临时交通管控的通告 广大市民： 为维护良好的社会秩序和公共安全，经研究决定，2020年9月15日至19日期间每晚18时—22时，对应天门、九洲池2020年中央广播电视总台中秋晚会(洛阳)录制现场周边进行临时车辆人员管控，请广大市民合理安排出行时间和路线，绕避交通管控区域，服从现场执勤人员指挥。 (一)管控范围：1.中州路(含)以南，凯旋路(含)以北、应天门广场东侧保通路(含)以西、应天门广场西侧保通路(含)以东。2.玄武门大街(含)以南、唐宫路(含)以北、金谷园路(含)以东、定鼎路(含)以西。 (二)根据管控核心区流量变化，由远至近、由外至内，对东、西、南、北四个方向44处点位采取定向人员交通管控分流。 (三)交通管控期间，执行任务的警车、消防车、救护车、录制保障等车辆准许进入交通管控区域。同时，交通管控范围内公交线路将进行适时调整。 市公安局及交通管理部门将根据交通流量实际情况，提前或推迟交通管控时间，扩大或缩小管控范围。由此给广大市民带来的不便，敬请谅解。 特此通告。 洛阳市公安局 2020年9月15日