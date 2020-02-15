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洛阳发布最新交通管控通告，涉及应天门、九洲池周边
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： ＠平安洛阳 2020-09-16 10:15

关于对部分路段进行临时交通管控的通告

　　广大市民：

　　为维护良好的社会秩序和公共安全，经研究决定，2020年9月15日至19日期间每晚18时—22时，对应天门、九洲池2020年中央广播电视总台中秋晚会(洛阳)录制现场周边进行临时车辆人员管控，请广大市民合理安排出行时间和路线，绕避交通管控区域，服从现场执勤人员指挥。

　　(一)管控范围：1.中州路(含)以南，凯旋路(含)以北、应天门广场东侧保通路(含)以西、应天门广场西侧保通路(含)以东。2.玄武门大街(含)以南、唐宫路(含)以北、金谷园路(含)以东、定鼎路(含)以西。

　　(二)根据管控核心区流量变化，由远至近、由外至内，对东、西、南、北四个方向44处点位采取定向人员交通管控分流。

　　(三)交通管控期间，执行任务的警车、消防车、救护车、录制保障等车辆准许进入交通管控区域。同时，交通管控范围内公交线路将进行适时调整。

　　市公安局及交通管理部门将根据交通流量实际情况，提前或推迟交通管控时间，扩大或缩小管控范围。由此给广大市民带来的不便，敬请谅解。

　　特此通告。

　　洛阳市公安局

　　2020年9月15日
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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