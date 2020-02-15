央视中秋晚会在洛阳录制 应天门前360度全景舞台呈现“月圆花好”

海上生明月，天涯共此时。距离今年中秋佳节还有半个月时间，13日晚，备受关注的2020年中央广播电视总台中秋晚会(简称央视秋晚)在洛阳启动录制。

海上生明月，天涯共此时。距离今年中秋佳节还有半个月时间，13日晚，备受关注的2020年中央广播电视总台中秋晚会(简称央视秋晚)在洛阳启动录制。

这场在咱家门口举办的晚会，舞台究竟长啥样？今年的央视秋晚有哪些与众不同之处？明星们将带来怎样的演出？让我们从近日央视公开的报道中寻找答案吧。

360度全景舞台，主持人参与表演

14日晚，央视新闻频道《东方时空》栏目官宣了央视中秋晚会在洛阳启动录制的消息。栏目透露，这台晚会将中秋文化、家国情怀和民族特色融为一体，主舞台以隋唐洛阳城应天门为背景，亭台楼阁、小桥流水，加上一轮圆圆的明月，营造出中秋佳节思乡团圆的氛围。根据当前的疫情防控形势，今年央视秋晚采取提前录制的方式，在7天时间里，分批次安排演员录像，创新的舞美设计更是改变了主持人和现场观众的参与方式。

“今年的央视秋晚大不同。”2020年央视秋晚主持人孟盛楠透露，这是中秋晚会第一次使用360度的全景舞台，现场有巨大的LED屏幕，像一个卷轴画卷一样，从天到地一直顺下来，将呈现千里江山图、一轮圆月升等震撼场景。

面对360度的全景舞台，2020年央视秋晚演员张含韵直言：“这是我见过的最浪漫的舞台！”

此外，2020年央视秋晚主持人任鲁豫还透露，今年主持人的出场方式很特别。以往主持人只是串联出现，在演员表演时只能在侧幕后等候，但这次主持人参与到了整个表演中，还将划着船出场。

作曲家谷建芬想为洛阳写歌

14日晚，在央视新闻客户端推出的2020年中央广播电视总台中秋晚会录制现场探班直播中，作曲家谷建芬接受了本报记者的采访。

85岁高龄的谷建芬对洛阳的面和牛肉汤印象深刻。在参观完龙门石窟后，她十分感慨，并表示历史是音乐创作很重要的内容，洛阳的历史文化底蕴深厚，她在龙门石窟了解了很多历史文化，想为洛阳写首歌。

据了解，今年的央视秋晚设置了《月圆花好》《乡关何处》和《家国万里》三个篇章，演员演出的作品将围绕着这三个主题。

2020年央视秋晚演员韩磊透露，他演唱的歌曲歌词脍炙人口，“老老小小每个人都读过”。2020年央视秋晚演员张也透露，她在很多不同的场合、不同的节日都唱起过这首歌。“今年的中秋更加特殊，和国庆是在同一天，所以在这个双节合一的美好日子里，唱起这首大家都熟悉的歌，心情自然也不一样。”

奉献一场月圆情浓的团圆盛宴

昨日一早，央视新闻频道《朝闻天下》栏目聚焦央视秋晚。

据悉，从1991年央视首次推出中秋晚会以来，至今30年了。1991年，中央电视台首次以中秋为主题的文艺晚会，以“神州一片月”为名称，在北京颐和园录制。随后近30年里，央视秋晚分别在广东江门、江苏苏州、陕西西安、山东曲阜、江苏淮安等地举办，已成为中央广播电视总台一年一度除春节联欢晚会之外，最重要的中国传统佳节晚会品牌。

今年，央视秋晚秉承着传统文化与时事热点并重，亲情思念与家国情怀并举，唯美浪漫与地方特色兼收，艺术效果与社会效益双赢的态度，坚持大气、唯美、浪漫、精致的艺术风格，通过360度全景舞台，以歌舞等文艺形式为载体，将中国传统文化元素与诗情画意的文艺表演相结合，向观众奉献一场月圆情浓的团圆盛宴。中秋节独特的文化内涵使中秋晚会承载着海内外华人思念和团圆的家园情结，成为海内外华人共庆佳节、祝福祖国、传递思念、寄托乡愁的品牌符号。(记者 李冰)