2020年央视中秋晚会在洛阳举办的消息引发“新洛阳人”热议：擦亮城市品牌 期待洛阳未来更美好

连日来，2020年央视中秋晚会在洛阳举办的好消息，让一些“新洛阳人”心潮澎湃。

连日来，2020年央视中秋晚会在洛阳举办的好消息，让一些“新洛阳人”心潮澎湃。他们从外地来到洛阳工作、生活，积极投身于洛阳建设，在切身感受洛阳这座城市巨大发展变化的同时，也希望通过央视的平台更多地宣传和推介洛阳，期待洛阳未来更美好。

“洛阳是一个有深度、有广度、有温度的城市，2020年央视中秋晚会在洛阳举办，体现出国家对洛阳的重视。”中科院自动化所洛阳研究院常务副院长张宪明说，作为一名“新洛阳人”、科技工作者，自己每天都体会着洛阳日新月异的发展变化。近几年，洛阳大力推动转型发展、高质量发展，传统产业迭代升级，一批新兴产业、新兴技术落地生根，古都洛阳正孕育着新的希望，阔步前进。

虽然在洛阳工作、生活只有4年多的时间，但清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地副主任邹怡蓉已深深地爱上了洛阳这座拥有厚重历史和巨大潜力的城市。“这个机会太好了，可以让全国观众好好感受洛阳的过去、现在和未来！”邹怡蓉说，洛阳正值副中心城市建设的机遇期，希望越来越多的优秀项目及团队在洛阳生根发芽、灿烂绽放，为洛阳高质量发展贡献力量。

“2020年央视中秋晚会落户洛阳，彰显了炎黄子孙对民族文化的自信，也是对洛阳持续推进转型发展、高质量发展的肯定和赞许，我更加坚定了在洛阳发展的信心和决心。”市委党校讲师、中央党校博士张亚飞表示，相信在2020年央视中秋晚会举办当天，气势恢宏的应天门将用厚重的历史诠释黄河文化的一脉相承，“古今辉映”的洛阳将用“诗和远方”的情怀见证世界华人的团聚时刻。

“自2016年来洛阳投资以来，我们见证着洛阳城市的发展步伐，与洛阳一同成长。”洛邑古城总经理罗宏伟表示，2020年央视中秋晚会落户洛阳，在世界范围宣传推介洛阳，有利于提升洛阳的城市品牌，这对洛阳文旅行业从业者来说，是一个振奋人心的好消息。“十一期间，我们将组织一些传统文化演出节目等，借助央视舞台，把洛阳的节日氛围营造得更加浓厚。”罗宏伟说。(记者 孙小蕊)