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洛阳文化艺术界代表：借力央视中秋晚会 叫响城市品牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-08 08:25

　　传统中秋佳节与华夏文明发源地相逢，为今年的央视中秋晚会增加了更多的看点，给海内外观众带来更多的期待。昨日，我市文化艺术界的代表纷纷表达了自己对央视中秋晚会的期待。

　　“央视中秋晚会对宣传洛阳城市形象是一次难得的机会。”文化和旅游部优秀专家、洛阳三彩艺术博物馆馆长郭爱和多年来致力于推广洛阳城市品牌，他认为，此次央视中秋晚会在洛阳举办，为展示洛阳文化搭建了有利舞台，盼望在晚会上多看到一些具有洛阳地域色彩的元素，让更多人感受到洛阳独特的历史文化，在全世界叫响“东方博物馆之都”等城市品牌。

　　眼下，市戏剧家协会的多位艺术工作者正在接受志愿者培训，他们将在央视中秋晚会现场提供志愿服务。“对我市文化艺术界来说，央视中秋晚会是一次学习的良机。”市戏剧家协会主席刘联合说，期盼央视中秋晚会完美展示洛阳“古今辉映”的城市气质，吸引越来越多的游客来这里寻找心中的“诗和远方”。

　　得知央视中秋晚会落户洛阳，孟津剪纸传承人畅杨杨已开始创作与应天门、中秋节有关的作品。“我国民间自古就格外重视四时节令，因为其预示着春种秋收。从春节到中秋，从端午到重阳，每个节日都有应景的窗花。”畅杨杨说，作为河南省非物质文化遗产，有着悠久历史的孟津剪纸有不少关于中秋节的题材，“央视中秋晚会落户洛阳是大喜事，我们一定要多推出新作品，好好宣传宣传”。

　　“这一次，全世界将真真切切听到洛阳的声音。”市音乐家协会副主席、洛阳籍知名歌手田华创作了一系列歌唱洛阳的歌曲，他说，世界再大抵不过乡愁，浓浓的乡愁是全球华人心中解不开的情结，古都洛阳是很多人乡愁所系之处，期待晚会能让更多人看到千年古都的创新与“国际范儿”，让大家产生情感共鸣，他也将创作更多作品向全世界推介洛阳。(记者 智慧 通讯员 李杨)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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