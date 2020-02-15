赵会生督导文明城市创建及央视中秋晚会服务保障等工作

5日，市委副书记赵会生带领相关部门同志督导文明城市创建及央视中秋晚会服务保障等工作。

5日，市委副书记赵会生带领相关部门同志督导文明城市创建及央视中秋晚会服务保障等工作。

在应天门南广场和中州路、纱厂路、九都路、黄河路、辽宁路等沿线，赵会生深入饭店前、商铺外、停车场、小游园等每一个角落，一一认真查看、指出有关问题，提出具体要求，明确整改时限，要求各有关部门要始终树牢“创建为了人民，创建依靠人民”理念，把为民创建、创建为民作为出发点和落脚点，结合集中学习研讨活动、新时代爱国卫生运动等，将文明城市创建与改善民生有机结合起来，更加注重市民文明健康行为习惯的普及和养成，更加注重城市管理的便民利民惠民。要强化落实力执行力穿透力，坚持目标和问题导向，增加督导调度频次，加大综合整治力度，深入一线、深入现场，“钉钉子”“剥洋葱”“透竹竿”，全面排查、善于发现、有效整改，用脚步丈量对党的绝对忠诚和担当。

在应天门北广场，赵会生认真了解央视中秋晚会场地布置等情况，要求相关部门做好服务保障工作。他指出，央视中秋晚会是面向全球华人的大型综艺晚会，2020年央视中秋晚会将在洛阳举办，充分体现了中央和省委对洛阳的关心重视，也是提升洛阳形象、增强河洛儿女自豪感的一次难得机遇，更是对洛阳方方面面的一次综合检验。各级各部门要切实提升政治站位，压实工作责任，坚持常态长效，把办好央视中秋晚会作为落实习近平总书记关于河南工作重要指示批示精神，中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展等重大国家战略的具体展示和成果汇报，把筹备工作与副中心城市建设、文明城市创建等结合起来，全力为央视中秋晚会营造良好环境，进一步擦亮城市名片、提升洛阳知名度美誉度。

市委常委、宣传部部长王飞参加相关活动。（记者 赵硕）