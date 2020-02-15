洛阳市处非办：警惕非法集资披上“金融创新”外衣

近年，非法集资形式愈加多样、手段愈加隐蔽。利用投资者追求高收益的心理，一些不法分子打着“金融创新”的幌子，以高额回报为诱饵从事非法集资活动，市处非办提醒市民对此应谨慎辨别。

近年，非法集资形式愈加多样、手段愈加隐蔽。利用投资者追求高收益的心理，一些不法分子打着“金融创新”的幌子，以高额回报为诱饵从事非法集资活动，市处非办提醒市民对此应谨慎辨别。

案例

田某在上海市经营某健康管理咨询公司。2018年1月，田某在未经金融监管机构批准的情况下，打着“金融创新”的旗号，推出数字货币投资项目，声称他们推出的“某某币”将被打造成互联网数字货币，具有极大的升值空间，向不特定公众吸收资金。

截至案发，该公司共非法吸收资金600余万元。今年4月，上海市静安区人民法院以非法吸收公众存款罪判处田某有期徒刑9个月，并处罚金2万元。

解析

法院审理认为，田某违犯国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，向社会公开宣传，承诺在一定期限内还本付息，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，且数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。

市处非办工作人员表示，随着非法集资犯罪手法的不断翻新，一些不法分子打着“金融创新”的幌子，用新噱头及高收益迷惑投资者。“此类非法集资活动打着‘金融创新’的旗号，实质是‘借新还旧’的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。”该工作人员表示，此类非法集资活动成本低、蔓延速度快、作案手段隐蔽，具有较强欺骗性。

提醒

市处非办提醒市民，虽然非法集资形式不断变化，手段不断翻新，但万变不离其宗，突出的特点还是以高额返利、高息来吸引投资者。“丰厚回报”的背后往往暗藏投资风险，投资者如遇所许诺的投资收益率过高，尤其是遇到以“金融互助”“虚拟货币”“区块链”等为噱头的情况，务必谨慎投资，不要被“高收益”冲昏头脑，以免上当受骗。（记者 戚帅华）