警惕！个别不法分子假借预付消费非法集资

近期，一些以预付消费为名进行集资的诈骗陷阱相继被曝光，不法分子假借办理预付卡或预付消费的名义，以高额回报为诱饵非法吸收公众资金。

近期，一些以预付消费为名进行集资的诈骗陷阱相继被曝光，不法分子假借办理预付卡或预付消费的名义，以高额回报为诱饵非法吸收公众资金。

案例

石某是武汉市某日用品商店店长。2017年4月，石某以免费发放鸡蛋、面粉等方式，吸引老年人到门店。石某向这些老年人公开宣传该店推出的充值返利活动，即消费者在该店办理预付卡并充值后，可享受一定比例的返款，充值越多返款越多，还可以免费领取礼品，享受商品打折优惠等。

法院审理查明，2017年4月至2018年10月，石某向社会吸收资金共计500余万元。武汉市洪山区人民法院以非法吸收公众存款罪判处石某有期徒刑3年，并处罚金5万元。

解析

法院审理认为，石某违反国家金融管理法律规定，未经有关部门批准，向社会不特定对象吸收资金，且数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。

市处非办工作人员表示，此类非法集资活动主要有以下特征：通过传单、广告、业务员推广、购卡人员推荐等途径公开宣传；不以真实消费为目的，承诺在一定期限内向购卡人返还购卡资金、预付资金并支付一定利息；以购买“预付卡”“购物卡”或“预付消费”等名义向社会公众吸收资金等。

该工作人员表示，辨别此类非法集资活动，一是看“预付消费”金额有没有超过正常消费额，如果要求一次性充值额远远超过消费额，就要特别当心；二是看有没有承诺支付利息等回报，对承诺有高额回报的，要提高警惕。

提醒

市处非办提醒市民，近年，非法集资花样不断翻新，欺骗性越来越强。其常见手段主要包括承诺高额回报、编造虚假项目、以虚假宣传造势等。公众要增强防范意识，对所投资项目的收益能力及投资面临的潜在风险，要客观理性分析判断，对高息返利的投资项目一定要提高警惕。（记者 戚帅华）