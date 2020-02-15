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市处非办提醒市民：警惕以投资“原始股”为名的非法集资陷阱
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-07-28 08:14

　　投资“原始股”，享受高收益……近期，一些以“原始股”投资为名进行集资的诈骗陷阱相继被曝光。

　　●案例

　　2017年6月，张某在山东省济南市注册成立某农业科技公司。在未取得相关部门许可的情况下，张某对外宣称该公司即将在“新三板”挂牌，对社会公众公开发售公司“原始股”，承诺公司挂牌后，投资者可获取大量股权收益回报，年收益在30%以上，并通过微信群、口口相传等方式进行虚假宣传，公开向社会公众募集资金。

　　截至案发时，张某通过该公司向投资者非法募集资金3000余万元。山东省日照市中级人民法院以集资诈骗罪判处张某有期徒刑14年，并处罚金50万元。

　　●解析

　　市处非办工作人员表示，谎称企业上市，公开出售所谓的“原始股”，已成为近年非法集资活动的惯用手段之一。此类非法集资活动通常没有真实可靠的投资途径，不法分子往往通过扩大投资者范围和吸金规模，获得资金腾挪回补的空间，参与的投资者越多，骗局持续的时间越长，不法分子从中非法获利就越多。

　　●提醒

　　市处非办提醒市民，非法集资活动万变不离其宗，突出的特点还是以高额返利、高息来吸引投资者。对高息返利的投资项目，投资者一定要提高警惕，以免落入非法集资陷阱。（记者 戚帅华）
[ 责任编辑：席倩倩]
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