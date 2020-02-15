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市处非办提醒市民：警惕披着网络借贷外衣的非法集资陷阱
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-12 08:40

　　近年，网络借贷平台作为一种新兴金融业态迅速兴起。但此类平台准入门槛低、缺乏规范，存在鱼龙混杂的现象，个别非法平台打着网络借贷的旗号从事非法集资活动，市处非办提醒市民对此应谨慎辨别。

　　●案例

　　林某在浙江省玉环市经营某投资管理公司。2017年7月，林某在没有向相关金融监管部门报备的情况下，创建某P2P网络借贷平台。在平台运营期间，林某向亲戚朋友要来身份证、银行卡等信息，利用这些资料虚构了借款人、抵押车辆信息、借款合同等材料，作为平台发布“标的”的内容，向社会公众吸收资金。

　　12%至15%的年化收益率、高额的返现奖励和现金红包，吸引了很多人投资，这些钱从投资人账户到第三方支付平台，再到虚假借款人账户，最后到了林某实际控制和使用的账户上。经核实，在平台运营期间，共吸收800余万元投资资金。浙江省玉环市人民法院以集资诈骗罪判处林某有期徒刑十年六个月，并处罚金20万元。

　　●解析

　　法院审理认为，林某打着网络借贷的旗号，以高额利息为诱饵，向社会公众募集资金，并以非法占有为目的，任意处置集资款，且数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。

　　市处非办工作人员表示，网络借贷平台是一种将小额资金聚集起来借贷给有资金需求人群的一种借贷模式，平台一边连接着借款者，另一边连接着投资者，起了牵线搭桥的作用。

　　《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》规定，网络借贷平台本身不得提供担保，不得归集资金搞资金池，不得非法吸收公众资金。因此，正规网络借贷平台以信息中介加线下担保为主，只提供信息的公布、信用审核、法律手续、投资咨询等服务，而款项的流动只发生在贷款人和借款人之间，资金的流动并不进出于平台，其本身像一座桥梁，将项目与资金相连接。

　　●提醒

　　投资者该如何辨别从事非法集资的伪P2P网络借贷平台？市处非办提醒，首先要查看对方是否有正规的审批手续，借款标的信息是否全面、透明。另外，在参与金融平台的融资、投资等业务时，应当树立金融投资风险意识，当对方许诺明显不合理的高收益回报时，一定要理性判断，增强防范意识，做到不盲目投资、不跟风投资，以免上当受骗。（记者 戚帅华）
[ 责任编辑：崔利利]
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