洛阳优化空间布局 推进污染防治 持续提升城市环境品质

一座宜居的城市，必然空气清新、水源清澈、绿树成荫，拥有生态湿地、生态公园，让市民享受到大自然之美。

开元湖睡莲盛开

一座宜居的城市，必然空气清新、水源清澈、绿树成荫，拥有生态湿地、生态公园，让市民享受到大自然之美。

生态宜居是美丽幸福的底色。生态好，城市才能美丽；能宜居，人民才能幸福。

市委十一届十三次全会审议通过的《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》明确提出，我市要建设现代生态宜居城市，优化空间布局，推进污染防治，持续提升城市环境品质，创建国家生态文明建设示范市，形成绿色低碳生活方式和城市运营模式。

嵩县天桥沟村雨后彩虹

多措并举推动南部生态功能区和生态涵养区建设

城市建设，规划先行。

建设现代生态宜居城市，我市把建立空间规划体系作为首要任务。行动方案提出，优化生产、生活、生态空间布局，科学划定生态保护红线、基本农田保护红线和城镇开发边界三条控制线，高水平编制国土空间总体规划，全面开展城市设计，提高城市发展的持续性和宜居性。2020年，完成国土空间总体规划编制；到2023年，完成10个重点地段、重要道路沿线城市设计编制；到2025年，形成统一协调、功能互补的空间规划体系。

行动方案同时提出，推动南部生态功能区和生态涵养区建设。这一点，市民游客已有切身体会。

近年，栾川县全力打造洛阳南部生态涵养区，吸引了全国各地游客来此旅游。今年夏天，郑州市民米俊波两次来到栾川县，第一次住在陶湾镇西沟村，第二次住在重渡沟风景区，良好的生态环境让他们全家人流连忘返。

“漫步竹林，闲情逸致，真好。”在重渡沟风景区，米俊波说，他每年都至少带父亲来栾川旅游两次，每个景区都去过，“我们不为别的，就为栾川优美的生态环境而来，让父母在这里住上一段时间，享受美好生活。”

据介绍，栾川县今年新增绿化面积2.3万亩，同时建立生态环境准入负面清单，开展工业企业绿色化改造和绿色矿山建设，实施开采场、尾矿库等生态恢复，将生态建设与特色农业、乡村旅游等绿色产业深度融合，不断推进产业生态化、生态产业化。

栾川县的绿色发展，是我市推动南部生态功能区和生态涵养区建设的一个缩影。按照行动方案，我市将统筹黄河干流及伊洛河支流流域山水林田湖草综合治理，加快建设伊洛河国家生态公园，实施南部生态功能区生态保护修复工程，建设南部生态涵养区。

今年，我市将推动南部生态功能区项目库纳入国家和省级项目库，累计实施山区生态林10万亩、森林抚育50万亩；到2023年，累计实施山区生态林30万亩、森林抚育150万亩；到2025年，基本建成中西部自然山水典范区、生态文明建设引领区、宜居宜业宜游发展区。

经过治理的瀍河市区段

用实际行动换来蓝天白云

刷一下微信朋友圈，你会发现，随手拍摄蓝天白云、落日余晖，已成为人们的新习惯。

蓝天白云增多，证明我市环境空气质量在持续改善。前不久，市污染防治攻坚办发布了我市今年前7个月的环境空气质量，数据喜人：环境空气质量综合指数为4.899，改善率在我省和汾渭平原11个城市中均排名第一。今年1月至7月，我市优良天数达142天，PM10平均浓度为每立方米83微克，同比下降26.5%；PM2.5平均浓度为每立方米49微克，同比下降24.6%，改善率在我省排名第二，在汾渭平原城市中排名第一。

良好的生态环境是最普惠的民生。近年，我市始终从人民群众反映最强烈、要求最迫切和问题最突出的污染整治入手，积极推进能源结构调整、产业结构调整、交通运输结构调整、用地结构调整，用实际行动换来了蓝天白云。

“以能源结构调整为例，我市煤炭消费总量持续下降。”市污染防治攻坚办有关负责人介绍，我市今年控煤目标为2030万吨，前7个月全市规模以上工业企业煤耗1085.8万吨，占全年规模以上企业煤炭消费总量控制目标的54.8%，完成节点控煤目标。同时，我市今年以来没有新上耗煤项目。

煤炭消费的减少，势必会降低污染物的生成，对环境空气质量的改善起到重要作用。

行动方案提出，今年，我市城市区PM2.5年均浓度控制在每立方米57微克以下，优良天数达225天；到2025年，细颗粒物浓度、单位生产总值能耗下降超额完成省定目标，全市生态环境质量大幅改善。

我们相信，洛阳的蓝天白云一定会越来越多。

蓝天白云下的洛阳“市民之家”

既要清澈的水也要肥沃的地

水是生命之源。有了它，才构成了这个蔚蓝的星球，整个世界才有了生命的气息，才有了秀美的山川、清澈的溪水、湛蓝的海洋……

行动方案提出，我市将持续实施“五大行动计划”，坚持以“三铁”抓“三散”治“三源”，深化拓展“四河三渠”综合治理成果，加快土壤污染防治先行区建设，有效改善环境质量。其中，今年地表水国省控考核断面水质达标率要达到100%。

水污染防治，洛阳一直在努力。我市坚持全流域治理，深入实施“水十条”，以“四河同治、三渠联动”为牵引，统筹推进水、岸、园、居、路等治理提升，重点推进流域综合整治、饮用水水源保护、黑臭水体治理和城市河流清洁行动，全域水环境质量持续提升。

定鼎门遗址博物馆

记者从市污染防治攻坚办获悉，今年上半年，我市7个国省控地表水责任目标断面，5个断面达到Ⅱ类，2个断面达到Ⅲ类，均达到或优于省定考核目标，断面水质达标率为100%。与此同时，我市8个城市地下水集中式饮用水水源地取水水质达标率100%。

在土壤污染防治方面，我市扎实推进各项重点工作，土壤环境管理体制逐步健全，重点监管企业和工业园区管理逐步加强，建设用地环境管理体系逐步完善。行动方案提出，今年，我市受污染农用地安全利用率和建设用地安全利用率要达到100%。市污染防治攻坚办负责人介绍，目前我市土壤环境质量总体保持稳定，农用地土壤环境良好，建设用地土壤环境风险可控。（记者 李三旺 图片均为资料图片)