洛阳持续打通“四个通道”、促进“四链融合” 营造宽松优良的创新环境

良好的环境，能让创新迸发“万类霜天竞自由”的勃勃生机。“十三五”以来，我市着力发挥优势打好创新驱动发展牌，不断强化人才支撑，着力打通“四个通道”、促进“四链融合”，营造良好的创新生态环境，汇聚推动高质量发展的强劲动力。

工作人员在展示手指康复机器人

良好的环境，能让创新迸发“万类霜天竞自由”的勃勃生机。

“十三五”以来，我市着力发挥优势打好创新驱动发展牌，不断强化人才支撑，着力打通“四个通道”、促进“四链融合”，营造良好的创新生态环境，汇聚推动高质量发展的强劲动力。

筑好“创新巢”，才能孵化“金凤凰”。市委十一届十三次全会审议通过的《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》明确提出，要持续打通“四个通道”、促进“四链融合”，营造宽松优良的创新环境。

聚力融合 推动创新发展驶入“快车道”

近日，在位于高新区的洛阳绿潮环保科技有限公司里，一台台崭新的智能环保设备整装待发。这些产品的研发和生产资金，不少是“贷”来的。

今年上半年，该公司签下不少订单，急需大量流动资金购买原材料。在我市“科技贷”政策支持下，这家企业顺利从银行获得300万元低息贷款。“多亏这笔贷款及时发放，解了公司之‘渴’，让我们渡过难关。”该公司总经理策红军话中满怀感激。

创新、产业、资金、政策四大链条，融则通，合则赢。近年，我市结合产业与院所，打破体制机制障碍，推动创新链、产业链、资金链、政策链“四链融合”，推动创新发展驶入“快车道”。

部署创新链，抢占科技前沿——

我市围绕产业链部署创新链，以重大科技专项为引领，着力推动产业技术创新，谋划实施省级、市级重大科技专项100余项，工业CT、高铁轴承、铜合金新材料等一批重大科技创新项目达到国际先进水平，为优势产业补链延链、集群发展注入强劲动力。

完善政策链，推动发展转型——

我市不断丰富完善现代创新体系“1+3+N”政策体系，量身定制50余项针对性、突破性创新政策，涵盖体制机制改革、创新创业、科技金融、人才引进、服务保障等方面，一大批好政策、巧政策落地，搅动全市创新发展一池春水！

安排资金链，浇灌创新之花——

在全省率先推出“科技贷”，累计为企业提供贷款授信超过5亿元；在全省率先出台普惠型科技创新券，累计发放科技创新券4.76亿元，撬动企业研发投入25亿元；设立“天使基金”，向17家科技型企业投资6095万元……我市不断引入金融活水，让创新之花竞相绽放！

2019年，全市高新技术产业增加值增速达16.5%，占规模以上工业增加值比重达44.9%。“四链融合”迸发出高质量发展的“裂变效应”，激荡起高质量发展的创新力量！

知名院士、专家来洛“会诊”创新发展

完善体系 加快科技成果转化步伐

日前，科创成果直通车——洛阳市科技成果转移转化系列对接活动正式启动。我市将通过政府搭台，集聚创新资源，拓展科技成果转化渠道，充分展示驻洛高校、大院大所大企业、人才团队的创新成果，打通科技成果转化“最后一公里”。

科技成果从实验室走向产业应用，转化为现实生产力，是推动经济高质量发展的重要支撑。近年，我市以市场为导向，着力完善科技成果转化服务体系，推动科技成果就地转化为现实生产力。

优化服务，科技资源“动”起来——

我市围绕提供高质量科技服务，推进洛阳科技(金融)大市场建设，并依托大市场建成投用科技中介超市，打造线上网络平台和线下服务大厅，可提供政策咨询、知识产权办理、创业孵化、技术转移、科技金融、检测认证等多项科技服务，实现“科技中介不用到网上找，金融贷款不用往银行跑，政策信息不用问政府”，让科技资源真正流动起来。

理顺机制，成果转化“顺”起来——

我市着力建立精简、统一、高效的管理体系和市场服务体系，改进科研人员考核评价体系，完善知识产权保护、技术转让转化、科技成果收益分配等体制机制，推动科研院所以市场化、企业化、产业化为发展方向，理顺成果转化体制机制，加速科技成果转化。

开放合作，创新资源“聚”起来——

“院士洛阳行”活动吸引知名院士、专家来洛“会诊”创新发展，签署多个院士合作项目；清华校友“三创”大赛先进制造全球总决赛永久落户我市，智能控制与农机装备研究所、高温合金及3D打印金属材料产业化等项目落地；中国创新创业大赛先进制造行业总决赛连续4年“花开”洛阳……一系列具有行业影响力的展会赛事，吸引了一批技术、项目集聚，推动更多前沿成果落地绽放。

引进人才，创新成果“富”起来——

我市持续实施“河洛英才计划”，构筑人才“磁场”，引来高层次创新团队金凤翔集。硅谷博士彭先兆团队研制的新一代扫频激光OCT眼科成像仪首台样机下线；清华大学邢新会团队研发的“常压室温等离子体诱变育种仪”，在第45届日内瓦国际新产品新技术发明博览会上摘金；田克恭团队研发的三联灭活疫苗推向市场，标志着我国H9亚型禽流感疫苗进入基因工程时代……大批人才的会聚，带来创新成果“井喷”。

2019年，全市技术合同成交额突破48亿元，同比增长30%。一颗颗蕴藏财富的“创新种子”播撒河洛大地，生根发芽、茁壮成长！

洛阳科技中介超市综合服务大厅

多措并举 营造宽松优良的创新环境

参天的大树，离不开肥沃的水土；创新的力量，源于优良的生态。

《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》提出，持续打通“四个通道”、促进“四链融合”，营造宽松优良的创新环境。

建设洛阳大学城——

充分发挥驻洛高校服务地方发展作用，制订《洛阳大学城发展规划暨建设方案》，加快推进河南林业职业学院伊滨新校区、河南中医药大学平乐正骨实训基地等的建设，引导高职院校做强、做优、做出特色。

积极引进高层次创新团队——

持续实施“河洛英才计划”“河洛工匠计划”，大力引进涉外经贸、会计、法律等紧缺型人才，加快构建梯次人才引进培育格局，提升城市人才吸引力，强化创新人才支撑。

拓展科技企业融资渠道——

加快省促进科技金融结合试点地区建设，提高“科技贷”等的运营效率，探索科技成果转化风险补偿新模式，开展知识产权质押融资、专利保险试点，助力企业创新和成果转化。

推动高端创新成果落地转化——

高效运营科技中介超市、科技(金融)大市场，举办高端创新赛事，建设一批中试基地，加快创新成果落地转化。

创新环境优化，人才加速聚集，洛阳必将跑出新的创新驱动发展“加速度”！（记者 戚帅华）(本文图片均为资料图片)