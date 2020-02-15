保洁不及时、车辆乱停放 部分小区和公共场所环境待提升

昨日，市创建办有关负责人对我市部分住宅小区、城市公共场所展开暗访。在暗访中发现，我市绝大部分小区环境整洁，相关场所交通秩序井然，不过也有个别地方存在保洁不及时、车辆乱停放等现象。

昨日，市创建办有关负责人对我市部分住宅小区、城市公共场所展开暗访。在暗访中发现，我市绝大部分小区环境整洁，相关场所交通秩序井然，不过也有个别地方存在保洁不及时、车辆乱停放等现象。

昨日14时30分，在纱厂南路东侧的洛阳五金机电市场，暗访组发现，该市场的路面保洁和垃圾清运不够及时，废塑料袋生活垃圾等堆放在垃圾箱外。

临近15时，在唐宫路旁的洛阳服装小商品商场，暗访组发现，大量私人电动车与共享电动车混放在慢车道上，影响行人通行。

15时11分，在中州路与菏泽街交叉口西侧，暗访组发现，不少机动车违反禁停规定，沿中州路北侧慢车道停放。

临近16时，在涧西区中州西路南侧的一拖九号生活区，暗访组发现，小区内保洁和垃圾清运不够及时，路面上塑料袋、快餐盒等随意丢弃；一些建筑垃圾和建材外包装堆在路边，给行人带来不便。

针对上述问题，市创建办有关负责人表示，相关单位和部门要坚持以人民为中心的思想，切实履行属地管理职责，积极开展整改，并建立小区环境治理与城市管理长效机制，为广大群众创造宜居的生活环境。(本报记者)