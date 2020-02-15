洛阳持续开展“五不一让”专项整治行动　营造文明有序交通环境

12日晚高峰时段，洛阳市创建办联合洛阳市公安局交警支队，对该市文明交通“五不一让”专项整治行动开展情况进行督查，进一步提升洛阳市全国文明城市创建水平，营造文明有序的城市交通环境。

12日晚高峰时段，洛阳市创建办联合洛阳市公安局交警支队，对该市文明交通“五不一让”专项整治行动开展情况进行督查，进一步提升洛阳市全国文明城市创建水平，营造文明有序的城市交通环境。

在展览路泉舜购物中心路段，行人依次有序通过斑马线，绝大多数过往车辆能做到主动停车、礼让行人。当日18时30分许，一辆外地牌照的车辆未主动停车让行，民警现场对车主进行批评教育，并对其介绍洛阳市文明交通“五不一让”专项整治行动的具体措施和开展情况。

“营造文明有序的交通环境，需要人人参与。”主动礼让行人的私家车主陈麒帆呼吁，广大司机朋友积极倡导“不乱停乱放、不越停止线、不违规使用远光灯、不车窗抛物、驾车不接打手持电话、机动车主动礼让行人”的文明交通行为。

在展览路长兴街至厚载门街段路北，车辆有序停放在统一施划的智慧泊位上。专项整治行动开展以来，洛阳市城市管理和交警部门牵头，在这里施划了安装有地磁装置的智慧泊位，既能有效解决了“停车难”问题，还能提高洛阳城市精细化管理水平。

随后，督查组先后来到开元大道永泰街路口、九都路金业路路口，发现这里有民警执勤及志愿者助交通服务，车辆、行人通行有序。

洛阳市创建办有关负责人表示，自文明交通“五不一让”专项整治行动开展以来，全市共查处违法停车3.6万例、不礼让斑马线1402例、违规使用灯光107例、驾车接打手持电话126例，批评教育车窗抛物36例。

下一步，洛阳市创建办将继续会同公安交警等有关部门，在重点严查机动车乱停乱放、机动车不礼让斑马线交通违法行为的同时，坚持教育和处罚相结合，对驾车接打电话、违规使用远光灯、车窗抛物等即时性轻微违法行为进行纠正教育，引导广大市民文明出行，为洛阳副中心城市建设营造文明、有序的城市道路交通环境。（洛报融媒记者 王子君 通讯员 庞晓磊 薛蓉城 文/图）