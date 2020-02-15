洛阳：打造一流营商环境 助力高质量发展

优化营商环境事关经济社会发展大局，是实现高质量发展的内在要求。近年，我市紧扣企业需求找差距、补短板，不断完善顶层设计，扎实开展提优补短创新工作，目前政务服务网上可办率达到96.6%，“最多跑一次”事项覆盖率达到99.3%，“一窗分类受理”率达到88.6%，累计为企业减负90.2亿元……

洛阳科技中介超市综合服务大厅为企业提供科技成果转化等服务

优化营商环境事关经济社会发展大局，是实现高质量发展的内在要求。

近年，我市紧扣企业需求找差距、补短板，不断完善顶层设计，扎实开展提优补短创新工作，目前政务服务网上可办率达到96.6%，“最多跑一次”事项覆盖率达到99.3%，“一窗分类受理”率达到88.6%，累计为企业减负90.2亿元……

良好的营商环境是吸引力、竞争力，更是驱动力。市委十一届十三次全会审议通过的《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》明确提出，我市要坚持把优化营商环境作为经济发展的“命门之穴”，聚焦重点领域推动改革创新，打造国际化、法治化、市场化、便利化的一流营商环境。

对标“全省领先、全国一流” 优化营商环境壮大实体经济

车间内几乎不见人影，一块块明亮剔透的玻璃在流水线上被机械手切割成设定形状，随后在几台大型贴纸机器人的操作下打包完毕……

这是洛阳龙海电子玻璃有限公司自动生产线上的场景。该企业发力超薄电子玻璃板块，正依托中国建材集团、凯盛科技集团科研资源优势，加大智能化改造力度，持续为我市特色新材料产业高质量发展“开疆拓土”。

“如今的洛阳拥有良好的营商环境、生态环境、政策环境，具备了投资者前来的所有条件，是一片发展沃土。”凯盛科技集团董事长彭寿说。

而洛阳西侧，一件件带有格力标志的“洛阳造”机器人、空调、冰洗产品正蓄势待发。对于格力电器董事长兼总裁董明珠来说，良好营商环境的另一个名字叫“贴心”。

“贴心”，在于我市针对重大项目建设开展“360度无死角贴心服务”——

通过积极开展投资项目审批容缺办理、并联办理，我市将42个政务服务项目全部纳入洛阳市政务服务网实行“一网通办”，全部实现“最多跑一次”。

洛阳国家大学科技园毕昇园一站式服务中心

“贴心”，在于企业在全周期发展中体验到的一个个“暖心”瞬间——

今年，我市针对优化营商环境促进市场主体快速发展出台26条政策措施，从破解企业“起名难”起步，实行“集群登记”、“全城通办”改革、“容缺受理”、“立等可取”等措施。

“贴心”背后，是“跳出洛阳看洛阳、跳出河南看洛阳”的开放理念，是对标“全省领先、全国一流”的坚定自信！

在全省2019年组织的第三方营商环境评价中，我市整体指标排名第二，根据世行指标，洛阳获得电力、开办企业、执行合同、不动产登记等指标得分排名均进入世界前50名……

聚焦企业和群众的“最痛之点”“最盼之处”，我市着力打造国际化、法治化、市场化、便利化的一流营商环境，全市开办企业、获得信贷、执行合同等营商环境指标实现大幅提升，实体经济的“一池春水”绽放出无限生机！

发力“联企入企惠企助企” 为经济高质量发展提供新动能

今年2月，对于我市多家行业龙头企业来说，有一个格外难忘的5天。

当时，针对中国一拖等6家重点企业反映的配套企业复工复产难问题，市工信局等4家单位成立6个服务专班迅速行动，使得相关408家配套企业全部复工复产，复工率在5日内从24.7%提升至100%。

“政府的帮扶真是及时雨，让企业实现了新的发展。”中国一拖副总经理苏文生感叹道。

我市认真落实“六稳”“六保”要求，开展“联企入企惠企助企”行动。

坚持“四员”上阵，创新机制“联企”——我市设立“首席服务员”，构建市县两级领导分包联系重点企业机制；当好“企业联络员”，各部门上门精准服务；派出“工作督导员”，发挥市人大、政协、纪委监委监督作用；设置“营商环境观察员”，进一步加大社会监督力度。

聚焦纾难解困，精准服务“入企”——建立“重点企业一名专员、重大项目一组团队、产业园区一个专班、产业专项一组团队、全市一个综合性企业服务平台”的“五个一”工作机制，协调解决企业反映问题；运用税收和市场监管等大数据，提前发现中小企业经营异常问题，精准协调解决。

突出降本减负，落实政策“惠企”——今年以来累计减免、缓缴企业税款6.5亿元，减缓企业公积金缴存2亿元；发放服务业增值税补贴1700万元、用工补贴1000万元。

注重综合施策，多措并举“助企”——在全省率先开展社会投资中小型低风险项目审批制度改革；实施消费提力行动。策划开展“古都夜八点”“县长直播带货”等活动，撬动消费约6亿元……

“古都夜八点”点亮洛阳夜经济

以“四企”活动为主要载体，我市有效保障市场主体的稳定经营和健康发展，更激发了市场活力和社会创造力，为经济高质量发展提供了源源不断的新动能。

聚焦重点领域、推动改革创新 打造一流营商环境

优化营商环境只有进行时，没有完成时。《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》，进一步明确了相关重点工作：

优化政务环境。持续深化“放管服”改革，在2020年推广“豫事办”、上线“洛快办”，市县两级网办政务服务事项“一网通办”前提下“最多跑一次”实现率达90%；到2023年，市县两级网办政务服务事项40%以上实现不见面审批。

优化市场环境。开展四大领域信用建设，打造公共信用信息平台，实现信用信息归集共享。在2020年，完成公共信用信息平台建设和信用信息归集共享任务；到2023年，实现信用联合奖惩机制全覆盖。

优化法治环境。推进重点领域立法，严格规范公正文明执法，推动公共法律服务体系建设，创建全国法治政府建设示范市。2020年，启动全国法治政府建设示范市创建两年行动；到2023年，达到国家知识产权运营服务体系重点城市建设标准。

中原智造工业共享云平台大数据中心为客户提供线上与线下服务

水深则鱼悦，城强则贾兴。我市将以营商环境的持续优化，助推全市经济社会高质量发展，为加快建设副中心、打造增长极、发力都市圈、形成新引擎提供坚强支撑！（记者 陈曦）(图片均为资料图片)