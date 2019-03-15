喜讯！洛阳农村人居环境整治工作获评全省先进

日前，中共河南省委农村工作领导小组通报表彰2019年度农村人居环境整治工作先进单位。洛阳获评“农村人居环境整治先进市”“农村厕所革命先进市”两项荣誉，另有宜阳、孟津获评“农村人居环境整治先进县”。

日前，中共河南省委农村工作领导小组通报表彰2019年度农村人居环境整治工作先进单位。洛阳获评“农村人居环境整治先进市”“农村厕所革命先进市”两项荣誉，另有宜阳、孟津获评“农村人居环境整治先进县”。

乡村振兴，生态宜居是关键。近年，洛阳大力实施乡村振兴战略，以“百村示范、千村整治”工程为抓手，围绕农村垃圾治理、污水处理、厕所改造、村容村貌整治等重点，扎实推进农村人居环境三年整治行动，农村人居环境整治取得明显成效，持续走在全省前列。

宜阳赵老屯乡韵十足

当下，“村内村外不见垃圾”，是广大农村的“标配”。这些年，洛阳全域推进“垃圾清零”行动，以干净、整洁、有序为基本要求，大力实施“六清一改一提升”，普遍建立“户分类、村收集、乡转运、县处理”的收运处置机制，所有行政村基本实现垃圾有效治理。在此基础上，20%以上行政村探索推行垃圾分类，推广生活垃圾分类“二次四分法”，有效实现了垃圾减量化、资源化、无害化治理。

嵩县三合村生态宜人

小厕所，大民生。在“厕所革命”推进中，洛阳坚持因地制宜、分类处置，对镇区和城市近郊村庄建设管网，通入城镇污水主管网；对居住集中的村，建设污水处理站，统一收集污水；对点状自然村，建设大型三格化粪池，先收集后处理；对居住分散的农户，分户自建小型三格，采取户存留、村处理的形式予以解决。至2019年底，我市381个村实施整村推进，完成户厕改造25.3万户。今年，我市将再完成12万户改厕任务，使卫生厕所普及率达85%以上。与此同时，我市坚持农村污水治理和厕所革命一起抓，以乡镇政府所在地为突破口，建设集中污水处理设施，并梯次推进城郊村、风景区、水源地、中心村等重点区域村庄污水治理。今年，全市所有乡镇政府所在地要实现生活污水处理设施建设运行全覆盖。

借鉴浙江“千万工程”成功经验，洛阳还大力实施“百村示范、千村整治”工程，每年建设100个市级示范村，坚持规划引领，通盘考虑土地利用、产业发展、居民点布局、人居环境整治、生态保护和历史文化传承，统筹推进村庄及周边净化、硬化、绿化、亮化、美化，高质量提升村容村貌，形成了宜阳赵老屯村、孟津明达村、嵩县三合村等一批内外兼修的美丽乡村示范村，发挥了良好的示范引领作用。(洛报融媒记者 白云飞 通讯员 赵健 文/图)