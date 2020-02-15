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洛阳汝安路：一条大道“多功能” 便民富民“一肩挑”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-19 19:36

　　8月中旬，洛阳市汝阳县天气变化大，太阳刚“上班”不久，雨点子就噼里啪啦地砸了下来。出县城往东，汝阳县产业集聚区内汝安路平坦宽阔，两边大大小小的企业、厂房鳞次栉比。

　　汝安路建于1996年，是当时交通部在洛阳的扶贫项目之一，全长17.379公里，水泥混凝土路面。别看当时汝安路只有9米宽，它却是汝阳与外界的主要大通道。

　　“我记得当时去洛阳得从临汝镇走。”汝阳县交通运输局公路科科长黄耀杰是当地人，他印象很深刻，当年自己和家人去洛阳得绕道汝州，极不方便。2006年，县里重新对汝安路进行大修，把路面改成了更经久耐用的沥青路面。

　　十年间，汝安路肩负改善群众出行的重任，立下了大功。后来，它又有了新的使命——继续升级，带动沿线产业发展，成为汝阳县产业集聚区的“动脉”。

　　汝阳县产业集聚区2008年成立，是我市首批17家省级产业集聚区之一，规划面积11.86平方公里，主要发展以装配式建筑为引领的绿色建材产业，目标是打造全国装配式建筑暨绿色建材产业示范基地。目前，绿色建材产业园基础设施正在加快建设步伐，园区入驻企业达76家。

　　随着产业集聚区的壮大，汝安路升级改造势在必行。2017年，汝安路长度增加至19.042公里，路面宽度扩展至41米，机动车道、慢车道、人行道、人行道应有尽有，目前汝安路成为324省道郸汝线大安至小店段。

　　鸿路钢构集团的生产基地就在汝安路上，车间里一派忙碌景象——金色的焊接火花、轰鸣的机器声、来来往往的工人……作为汝阳县重点招商引资项目，这里是国家级的装配式建筑产业基地，占地面积1000亩，有18条生产线，绝大部分工人是汝阳本地人。傍晚，满载的货车出了基地大门，一上汝安路便直奔东边的高速收费站；下了班的工人骑着电动车出门右拐往县城方向而去。

　　企业的发展，人和交通很关键。该基地技术负责人顾侠说，基地落户汝阳后他们招收了近400名当地工人，当时汝安路正在改造，工人们虽然就在家门口上班，但中午回趟家不容易。基地每天有15辆货车进出，即使高速站口就在几公里外，车辆也往往得绕远。如今，改造升级后的汝安路加长加宽、焕然一新，让基地的二期建设更加顺利了。

　　两次改造升级，从“简配”到“高配”，兼顾出行和发展，汝安路是名副其实的便民富民路。（洛报融媒记者 赵硕 实习生 王龙飞 通讯员 庄广文 周霖 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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